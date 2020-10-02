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Göztepe Kerem Alıcı'yı transfer etti

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 02.10.2020 15:34 | Son Güncelleme

Süper Lig temsilcisi Göztepe, TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu oyuncusu Kerim Alıcı'yı kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kerem Alıcı'yı transfer etti

Göztepe, yapılan yazılı açıklamada, 23 yaşındaki sağ bek Kerim Alıcı ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. 2014-2015 sezonunda Altınordu'da profesyonel olan Kerim Alıcı, İzmir temsilcisinde ligde ve kupada 91 maça çıktı.

(AA)

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