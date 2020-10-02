Göztepe Kerem Alıcı'yı transfer etti

Göztepe, yapılan yazılı açıklamada, 23 yaşındaki sağ bek Kerim Alıcı ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. 2014-2015 sezonunda Altınordu'da profesyonel olan Kerim Alıcı, İzmir temsilcisinde ligde ve kupada 91 maça çıktı.

(AA)

