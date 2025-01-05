SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Göztepe
  4. Göztepe Kulübü: Yiğidi öldürme, hakkını yeme

Göztepe Kulübü: Yiğidi öldürme, hakkını yeme

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.01.2025 15:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe Kulübü, Süper Lig'in 18'inci haftasında Galatasaray'a deplasmanda 2-1 yenildikleri maçtaki hakem hatalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Kimin şampiyon olacağı, kimin kupa alacağı, kimin düşeceği artık yeşil sahada oynanan futbol yerine hakemlerin belirlediği bir lig haline gelmiştir. O nedenle geçici olarak yabancı hakemlik sisteminin ivedilikle kurulması şarttır'' ifadelerini kullandı.

Göztepe Kulübü: Yiğidi öldürme, hakkını yeme

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklama şöyle;

''Değerli Spor Kamuoyu, Saygıdeğer Sporseverler, HAK kelimesinin sözlük anlamına baktığımızda:

“Kişinin hukuken korunan ve sahibine bu korumadan yararlanma yetkisi veren menfaattir” diye yazdığını görürüz. Hak, hukuk kelimesinin tekil halidir. Ama Türkiye Futbol Süper Ligi’nde yaşananlara baktığımızda, hak’tan ve hak yemekten korkmak bir yana...

Hak yemenin, hakemler aracılığıyla legalleştiğini görmek artık yüz kızartmaktadır. Biz, 100 yıllık Göztepe Spor Kulübü’yüz.

Türkiye’nin güzide bir camiasıyız. Güzel İzmir’imizin gözbebeğiyiz. Biz, Göztepe Spor Kulübü olarak hak yemeyi kendimize zül sayarız.

Yakıştırmayız, kabul etmeyiz. Hak’tan korkarız.

Ancak Süper Lig’de hakemler eliyle yenen haklar tüm Türkiye’nin gözü önünde yaşanırken, kamuoyu vicdanı derin yaralar almaktadır.

Göztepe Futbol Takımı, dünkü maçta belki skor olarak kaybetti… Ama biliyoruz ki maçtaki duruşuyla çok şey kazandı.

TV ekranlarında vicdanlı spor yorumcularının suskunlaşarak başını öne eğdiği, bazılarının ise isyan ettiği son maçla ilgili değerlendirmemiz şöyledir:

“Elbette Türk hakemleri bizim vazgeçilmezimizdir. Ancak hakemlerimizin üzerlerindeki baskıyla, oynanan her türlü oyunla:

Maçları idare edebilecek imkânları kalmamış ve yoldan çıkılmıştır.

Yeşil sahalarda koşan genç hakemlerimiz, hızlı hazırlandıkları için yeterli eğitim ve deneyime sahip değildir. Sürekli baskı altındalar ve bundan etkilenecek yapıda kişilerdir. Kimin şampiyon olacağı, kimin kupa alacağı, kimin düşeceği artık yeşil sahada oynanan futbol yerine hakemlerin belirlediği bir lig haline gelmiştir.

O nedenle geçici olarak yabancı hakemlik sisteminin ivedilikle kurulması şarttır. Bu sistem kurulduğunda amaç, sadece Türk futbolunu rahatlatmak değil; Türk hakem kardeşlerimizin de daha sağlıklı hazırlanmalarına imkân sağlamaktır.

Dün maçta sürekli aleyhimize gerçek olmayan fauller verilirken, karşı takımın yaptığı faullerin bile bizim hanemize yazılması kör gözleri bile ağlatmıştır.

Maçın 42. dakikasına kadar Göztepe’ye faul verilmemesi tarihe geçmiştir.

Galatasaraylı bir oyuncunun sürekli olarak hakemi sözle taciz etmesi ve birkaç kez el kol hareketi yapması, yarım metre yakınındayken hakeme bakıp gülmesi hepimizi utandırmıştır.

Göztepe lehine ofsayt olduğu belli olan pozisyonun beş dakika VAR’da incelenmesi komiktir.

Futbol A Takım oyuncularımızdan Koray Günter’in penaltıya sebep olduğu yönündeki iddialar ve bu pozisyonun VAR’da beş dakika incelenmesi sonunda topun oyuncumuzun göğsüne geldiği aşikârdır.

Sağlıklı bir spor kamuoyunda, bir kişinin bile itiraz etmeyeceği üzere maç bitimine yakın, bin değişik açıdan incelense, uzaydan bile bakılsa açıkça görülen ve lehimize verilmesi gereken penaltının hakem tarafından verilmemesi... Daha da çarpıcı olanı, VAR’ı bile çağırmaması Süper Lig’de hak yenmesi açısından korkutucudur.”

Bugüne kadar bazı hakemlerimiz emekli edildi.

MHK değişti, ama görüyoruz ki bu önlemlerin hiçbiri yeterli gelmiyor ve amacına ulaşmıyor.

MHK Başkanı’nı değiştirmek ya da tecrübeli hakemleri emekliye ayırmak, sağlıklı sonuç vermemektedir.

Biz, Göztepe Spor Kulübü olarak...

Hakkı yenmeyenlerin, “Bileğinin Hakkıyla Kazananlar Ligi” istiyoruz.

Futbolseverlerin, yetkililerin ve vicdan sahibi herkesin dikkatini çekmek için...

İzmir’den sesleniyoruz:

“Yiğidi öldürme, hakkını yeme.”

Anahtar Kelimeler:
Göztepe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tüm çalışanları ilgilendiriyor '1,3 milyon TL yerine 400 bin TL'

Tüm çalışanları ilgilendiriyor '1,3 milyon TL yerine 400 bin TL'

İranlı şirket sahibi kadın 16 milyon TL'lik çarptı: Pek de ucuz atlatılmadı

İranlı şirket sahibi kadın 16 milyon TL'lik çarptı: Pek de ucuz atlatılmadı

Şimdi de gözünü futbola dikti! Elon Musk dev kulübü istiyor

Şimdi de gözünü futbola dikti! Elon Musk dev kulübü istiyor

Galatasaray İlkay Gündoğan'ı transfer ediyor!

Galatasaray İlkay Gündoğan'ı transfer ediyor!

Fenerbahçe'den tarihi bonservis! Fransız futbolunun yıldız stoperi Kevin Danso transfer edilmek üzere...

Fenerbahçe'den tarihi bonservis! Fransız futbolunun yıldız stoperi Kevin Danso transfer edilmek üzere...

Aurelio’dan istifa yanıtı! Alex de Souza...

Aurelio’dan istifa yanıtı! Alex de Souza...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.