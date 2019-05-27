Göztepe maçına Ebru Şancı'nın öpücüğü damga vurdu

Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk, takımının Süper Lig'de kalmayı garantilemesinin ardından büyük bir sevinç yaşadı.

Göztepe-Ankaragücü maçının bitiminde sahaya giren manken Ebru Şancı, eşi Alpaslan Öztürk'ü saha ortasında böyle öptü.

Bu öpücük sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olurken; Şancı bu fotoğrafı paylaşıp "Bu sene Süper Lig sezonunun en iyi özeti" yorumunu yaptı.

Şancı maç öncesi de eşinin fotoğrafını paylaşıp "Gözüm bugün üstünde! Evde huzur istiyorsan yapman gerekeni biliyorsun" yazmıştı. Bu paylaşıma da yorum ve beğeni yapmıştı.

