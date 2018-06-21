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Göztepe Nani transferinde bekleme kararı aldı

GÖZTEPE HABERLERİ  | 21.06.2018 09:38 | Son Güncelleme

Göztepe’de menajerlerin önerisiyle gündeme gelen Luis Nani’nin yapılan görüşmede kapıyı epey yüksekten açtığı öğrenildi.

Göztepe Nani transferinde bekleme kararı aldı

Portekizli yıldızın kendisiyle temasa geçen menajerlere, "1.5 milyon Euro yıllık ücret, artı bonuslar isterim" dediği öğrenildi. Teknik direktörlüğe Bayram Bektaş’ı getiren İzmir ekibinin şimdilik bütçesini aştığı için bir süre bekleme kararı aldığı öğrenildi. Geçen sezonu Lazio’da geçiren Nani’nin bonservisi Valencia’da.

(FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
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