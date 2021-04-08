Göztepe'nin Kante'si: Obinna Nwobodo

Göztepe’nin yaz transfer döneminde Macaristan’ın Ujpest takımından kadrosuna kattığı Obinna Nwobodo son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Sezon başında Göztepe ile 3 yıllık sözleşmeye atan 25 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, merkez orta saha bölgesinde ortaya koyduğu mücadelesiyle sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini topladı. Sahada adeta ayak basmadık yer bırakmayan Obinna Nwobodo, hızlı ve baskılı oyunuyla hem rakiplerinin oyun kurmasını engelliyor hem de defans bölgesinde görev yapan takım arkadaşlarının sorumluluk yükünü azaltıyor.

PERFORMANSINI İSTATİSTİKLERE DÖKTÜ

Obinna’nın başarılı performansı istatistiklere de yansıdı. Top kazanmada 9.84 ortalaması yakalayan Nijeryalı oyuncu, araya girmede 5.37 ve başarılı defansif aksiyonlarda da 11.58 ortalamasını tutturdu. Sarı-kırmızılı takımda sezon başından bu yana 24 Süper Lig maçında forma giyen Obinna, bu maçlarda bin 798 dakika süre alırken 2 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

"OYUN STİLİ KANTEYE BENZİYOR"

Obinna’nın performansına Göztepe taraftarları da sosyal medyadan kayıtsız kalamadı. Sarı-kırmızılı renklere gönül veren taraftarlar, 26 yaşındaki oyuncu için "Ahtapot" benzetmesi yaparak, "Obinna bu takımın bel kemiği", "Aldığı parayı sonuna kadar hak ediyor", "Her hafta üstüne koyarak devam ediyor", "Obinna 20 milyon Euro" ve "Oyun stili Kante’yi andırıyor" yorumlarını yaptı.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

