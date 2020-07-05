Göztepe’nin tadı yok

Göztepe, Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe’ye konuk oldu. Maçın 23. dakikasında Serdar Gürler’in sakatlığı ile hücumda önemli bir oyuncusunu kaybeden sarı-kırmızılılar, 25 ve 45+3. dakikada Ferdi Kadıoğlu’na engel olamayarak ilk yarıyı 2-0 geride kapattı.
İkinci yarıya daha etkili bir oyunla başlayan İzmir ekibi, 66. dakikada Soner Aydoğdu ile farkı 1’e düşürdü. Bu dakikadan sonra baskısını daha da hissettiren Göztepe, maçın kalan bölümünde pozisyonlar yakalasa da Fenerbahçe kalecisi Altay’ı geçemedi ve maçı 2-1’lik skorla kaybetti.
Bu sonuçla Göztepe, 30 hafta sonunda 38 puanda kalarak Avrupa iddiasını büyük oranda kaybetti. Pandemi sebebiyle liglere verilen aradan sonra oynadığı 4 lig maçında da galibiyet alamayan Göz Göz, bu maçlardan toplamda 1 puan çıkararak kötü bir performans gösterdi. 27. haftada sahasında Trabzonspor’a 3-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, 28. haftada deplasmanda Yeni Malatyaspor’a 3-1 yenilmişti.
(İHA)
'Kazandığımız için mutluyuz'
Galatasaray'a müjdeli haber
Lazio 0-3 Milan (Maç Sonucu)
Fenerbahçe, Kadıköy'de seri başlattı!
Buffon Serie A rekoru kırdı!
Fatih Terim’den yıldız futbolcuya veda mesajı!
Trabzonspor'a G.Saray maçı öncesi 3 müjde!
Türk oyuncuların Bundesliga'daki şanssızlığı
Vida'ya sürpriz talip
Halil Altıntop, Bayern Münih'te görev alacak
'Arkamdan toplantı yapmayın, aday olun!'
'3 Temmuz 2011' atışması!
Okuyucu Yorumları 0 yorum