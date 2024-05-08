YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinden randevu iddialarına tepki:

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinden randevu iddialarına tepki:

AA AA
08.05.2024 07:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Başhekimliği, hastanelerinde iki dakikada bir muayene randevusu verildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Hastanenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya mecralarında yer alan, hastanemizde iki dakikada bir muayene randevusu verildiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür bir uygulamanın hastanemizde gerçekleşmesi mümkün değildir." ifadeleri kullanıldı.

İlgili görüntülerin hastane bilgi sisteminde yapılan bir güncelleme sırasında sehven iptal edilmiş randevuların tekrar ekrana yansıması sonucu ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, "Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde yer alan gerçek randevularla bu görüntünün bir ilgisi bulunmamaktadır. Sorunu en kısa sürede çözmek adına hastane bilgi yönetim sistemlerimiz üzerinde çalışmalarımıza devam etmektedir." denildi.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devriye gezen jandarma 23 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahsı yakaladıDevriye gezen jandarma 23 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahsı yakaladı
Jandarma sürücüleri lokum ve çikolata ile durdurduJandarma sürücüleri lokum ve çikolata ile durdurdu
Erzincan’ın 59 köyüne gece görüş ve yapay zeka destekli kamera sistemleri kurulduErzincan’ın 59 köyüne gece görüş ve yapay zeka destekli kamera sistemleri kuruldu
Anahtar Kelimeler:
MHRS randevu

İstanbul Namaz Vakitleri 8 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:04
Sabah
05:46
Öğle
13:06
İkindi
16:59
Akşam
20:15
Yatsı
21:50
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerdeki indirimleri kaçırmayın

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerdeki indirimleri kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.