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Göztepe Sabri Sarıoğlu ile yollarını ayırdı

GÖZTEPE HABERLERİ  | 30.05.2018 13:52 | Son Güncelleme

Teknik direktör Bayram Bektaş ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalayan Göztepe'de iç transfer çalışmaları başlarken, Sabri Sarıoğlu ile yollar ayrıldı.

Göztepe Sabri Sarıoğlu ile yollarını ayırdı

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Teknik direktör Bayram Bektaş ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalayan Göztepe'de iç transfer çalışmaları başlarken, Sabri Sarıoğlu ile yollar ayrıldı. Geride bıraktığımız sezon 29 resmi maçta görev yapmasından dolayı, anlaşma gereği sözleşmesi otomatik olarak uzayan Reyiz lakaplı tecrübeli oyuncu, yönetimle bir araya gelerek ayrılık kararı aldı. Sabri'nin sözleşmesinde iki taraf için de tek taraflı fesih maddesinin yer aldığı öğrenildi.

SELÇUK DA GİTTİ

Sözleşmesi sona eren 37 yaşındaki Selçuk Şahin'in de takımda kalmasının zor olduğu belirtildi. Başkan Mehmet Sepil'in sezon içerisinde görüştüğü ancak anlaşma sağlayamadığı Selçuk'a yeni bir teklif yapmayacağı öğrenildi.

Mukavelesi sona eren kaleci Günay Güvenç'in de forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği ve anlaşmaya yanaşmadığı belirtilirken, sözleşmeleri biten Tanju ile Leo'nun durumu önümüzdeki günlerde belli olacak.

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