Göztepe, stoper Marko Mihojevic'i renklerine bağladı

Süper Lig'de ilk iki haftayı 4 puanla kapatan Göztepe'de kadro güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Yunanistan'ın PAOK takımından Boşnak stoper Marko Mihojevic'i kadrosuna kattı.
İzmir temsilcisi, 1.91 metre boyundaki 24 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Göztepe, transferi duyurduğu açıklamasında Marko Mihojevic'e sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi. Marko Mihojevic, kariyerinde Sarajevo, PAOK, Ofi ve Aue gibi takımlarda forma giyerken, 3 kez ise Bosna Hersek A Milli Takım formasını terletti.
(İHA)
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