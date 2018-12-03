SPOR

Göztepe taraftarından Gouffran tepkisi

GÖZTEPE HABERLERİ  | 03.12.2018 11:37 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’de son olarak deplasmanda Antalyaspor’a 1-0 kaybeden Göztepe’de taraftarlar, oyuna kurtarıcı olarak Gouffran’ın alınmasına büyük tepki gösterdi.

Göztepe taraftarından Gouffran tepkisi

Süper Lig'de oynadığı son 7 maçtan 5 yenilgi alarak taraftarlarını üzen Göztepe’de eleştiri okları Teknik Direktör Bayram Bektaş’a çevrildi. Sosyal medyadan Bektaş’ı eleştiri yağmuruna tutan sarı-kırmızılı taraftarlar, kurtarıcı olarak Gouffran’ın oyuna girmesini de eleştirdi.

Geçen sezon başında Newcastle United'tan transfer edilen Fransız oyuncu, beklentileri bir türlü karşılayamadı. Geçen yıl en fazla tepki alan isimlerin başında gelen Gouffran’ın gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken, Bayram Bektaş’ın göreve gelmesiyle deneyimli hücumcuya bir şans daha verildi. Bu sezon 10 numaralı formayı da sırtına geçiren 32 yaşındaki futbolcu, tüm bunlara rağmen tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu sezon da istenen performansı sergileyemedi.

FORMAYI UNUTTU
Bu sezon ligde yalnızca 133 dakika süre alabilen Gouffran, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Çengelköyspor maçında 90 dakika sahada kalmıştı. Son oynanan Antalyaspor mücadelesinde Halil’in yerine Gouffran’ın oyuna girmesi ise sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından tepki topladı.

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Yoan Gouffran Göztepe

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