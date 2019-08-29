Göztepe’ye Aleksic’ten kötü haber

Soner Aydoğdu’yu renklerine katan, Al Ahli takımında forma giyen Aleksic ile de el sıkışan Göztepe’ye Sırp oyuncudan kötü haber geldi. İzmir ekibi oyuncuyla el sıkıştıktan sonra devreye giren Başakşehir transferde mutlu sona ulaşan taraf oldu. Sarı-kırmızılı takımın el sıkıştığı tecrübeli futbolcunun, Avrupa kupalarında mücadele ettiği için tercihini Başakşehir’den yana kullandığı belirtildi. Aleksic transferinin gerçekleşmemesi nedeniyle yöneticilerin listesinde bulunan diğer isimlere yöneleceği bildirildi.
MENDOZA İZMİR'E DAVET EDİLDİ
Aleksic transferini noktalayamayan Göztepe’nin, Fransa Lig 1 ekibi Amiens'ten Kolombiyalı golcü Stiven Mendoza için girişimlere başladığı öğrenildi. Forvette ve kanatlarda görev yapan 27 yaşındaki oyuncunun İzmir’e davet edildiği belirtildi. Geçen sezon Fransa’da 28 maçta görev yapan Mendoza, rakip filelere 2 gol bırakma başarısı gösterdi.
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