SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Göztepe
  4. Göztepe'ye Japonlar akın etti

Göztepe'ye Japonlar akın etti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
16.09.2024 11:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 5'inci haftayı bay geçen Göztepe'nin Japon orta saha oyuncusu Kuryu Matsuki, hayranlarıyla Gürsel Aksel Stadı'nda buluştu. Sezon başında Southampton takımından kiralanan 21 yaşındaki oyuncunun vatandaşları İzmir'e akın etti.

Göztepe'ye Japonlar akın etti

Matsuki hayranı Japonlar, genç futbolcuyla buluşup Gürsel Aksel Stadı'nı ziyaret etti. Japon hayranlar önce stadı gezerken ardından müzeyi ziyaret etti.

Matsuki ile bol bol sohbet eden Japonlar, hatıra fotoğrafları da çekildi. Sakatlığından dolayı bir türlü düzenli olarak sarı-kırmızılı formayı giyemeyen Matsuki ise tamamen iyileşti.

Sadece, 3'üncü haftadaki Alanyaspor deplasmanında 12 dakika görev alabilen Japon oyuncunun 23 Eylül Pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak maçta görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alacağı kaydedildi.

391391_MATSUKI-HAYRANI-JAPONLAR-GENC-FUTBOLCUYL

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Göztepe japon
En Çok Okunan Haberler
Narin ahırda Türk toplumunun kaldıramayacağı bir şey gördü

Narin ahırda Türk toplumunun kaldıramayacağı bir şey gördü

AK Partili Gençlik Kolları Başkanı, Vali'nin özel kalem müdürü oldu!

AK Partili Gençlik Kolları Başkanı, Vali'nin özel kalem müdürü oldu!

Derbi sonrası demediğini bırakmadı! "Bunun adı beceriksizlik"

Derbi sonrası demediğini bırakmadı! "Bunun adı beceriksizlik"

Galatasaray'ın forma sponsoru olay oldu! KKTC ve kaçak bahis iddiası...

Galatasaray'ın forma sponsoru olay oldu! KKTC ve kaçak bahis iddiası...

TFF 3. Lig'de rekor kırıldı! 40 bin seyirci...

TFF 3. Lig'de rekor kırıldı! 40 bin seyirci...

Trabzonspor'dan derbi sonrası gece yarısı açıklaması! "Hukuki adımlar atılacak"

Trabzonspor'dan derbi sonrası gece yarısı açıklaması! "Hukuki adımlar atılacak"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın son günü! Yıldız markalar burada

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın son günü! Yıldız markalar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.