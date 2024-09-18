SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Göztepe
  4. Göztepe'ye kötü haber!

Göztepe'ye kötü haber!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
18.09.2024 23:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe'nin forvet oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş, sol ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 ay forma giyemeyecek.

Göztepe'ye kötü haber!
Kubilay Kanatsızkuş

Kubilay Kanatsızkuş

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Göztepe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin forvet oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş, sol ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 ay forma giyemeyecek.

GÖZTEPE'DEN AÇIKLAMA

fb49c3fce6db4884afe155038f780fef

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Kubilay'ın sol ayak bileğindeki bağ yaralanması nedeniyle EMOT Hastanesi'nde kulüp doktoru Prof. Dr. Emin Bal tarafından ameliyat edildiği belirtildi.

Operasyonun başarılı geçtiği belirtilen açıklamada "Oyuncumuzun tedavisinin yaklaşık 3 ay sürmesi beklenmektedir. Kubilay Kanatsızkuş'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Göztepe Kubilay Kanatsizkus
En Çok Okunan Haberler
Fed faiz indirdi; altın, dolar, Bitcoin ne oldu?

Fed faiz indirdi; altın, dolar, Bitcoin ne oldu?

Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar! "Evet demedim doğru değil hatta şaşkınlıkla izledim"

Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar! "Evet demedim doğru değil hatta şaşkınlıkla izledim"

Mourinho istemedi, Acun Ilıcalı resmi temaslara başladı!

Mourinho istemedi, Acun Ilıcalı resmi temaslara başladı!

Fenerbahçe, Galatasaray'ı 7 ayrı kuruma şikayet etti!

Fenerbahçe, Galatasaray'ı 7 ayrı kuruma şikayet etti!

Ahmet Çakar'dan derbi tahmini!

Ahmet Çakar'dan derbi tahmini!

Semih Şentürk ayrılığı duyurdu!

Semih Şentürk ayrılığı duyurdu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.