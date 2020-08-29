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Göztepe, Yusuf Talum'u Menemenspor'a kiraladı

GÖZTEPE HABERLERİ  | 29.08.2020 13:58 | Son Güncelleme

Göztepe, 18 yaşındaki futbolcusu Yusuf Talum'u Menemenspor'a kiraladığını duyurdu.

Göztepe, Yusuf Talum'u Menemenspor'a kiraladı

Göztepe, altyapısından yetişen genç oyuncu Yusuf Talum'u, TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'a kiraladığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezonu da ligin ikinci yarısından itibaren Menemenspor'da geçiren Talum, sarı-lacivertli formayla 5 lig maçına çıkmıştı. Orta sahanın sağında ve sağ bek mevkisinde forma giyebilen Yusuf Talum'a, Göztepe Spor Kulübü yeni sezonda başarılar diledi.

(İHA)

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