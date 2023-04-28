“Gözümün ışığı söndü” demişti! Kadir Ezildi hüngür hüngür ağladı, yayına devam edemedi

Temizlik Benim İşim isimli programla ün kazanan ve daha sonra En Hamarat Benim programını sunmaya başlayan Kadir Ezildi geçtiğimiz ocak ayında anneannesini kaybetti. Anneannesi Gülhanım Kaplan’ın vefatından sonra çok etkilenen Ezildi dış sesin bir sorusunun üzerine canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

Dış sesle ölüm hakkında konuşan Ezildi "Benim anneannem üşür orda, yalnızlıktan ve karanlıktan korkar diyorlar. Anneannen korkar mıydı karanlıktan" sorusunun üzerine “Çok korkardı, soğuğu da hiç sevmezdi.” dedi ve hüngür hüngür ağladı.

Ünlü sunucu sözlerine "Orası için hep hazırlık yaptı. En azından içimi o rahatlatıyor. Rüyamda çok gördüm. Allah gani gani rahmet etsin. Zaten doluyum, eğlenceye veriyorum ama arada…” dedi ve yayına ara verdi.



