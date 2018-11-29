YEMEK

Gözümüz kaldı hepsinde: Yiyebileceğiniz en güzel çiçek buketleri

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 29.11.2018 14:32 | Son Güncelleme

Karolina Samalė, dünyanın en güzel yenilebilir buketlerini yapıyor! İki yıl önce sebze, meyve ve çeşitli otları kullanarak buketleri yapmaya başlayan Karolina'nın bir aranjmanı yapması için neredeyse 2 saate ihtiyacı var. İşin içinde çok emek var ve ortaya çıkan sonuç muazzam!

Bu zamana kadar görüp görebileceğiniz en güzel buketler karşınızda! Üstelik bu çiçekler afiyetle yenilebiliyor :)

Gözümüz kaldı hepsinde: Yiyebileceğiniz en güzel çiçek buketleri

Karolina Samalė, dünyanın en güzel yenilebilir buketlerini yapıyor! İki yıl önce sebze, meyve ve çeşitli otları kullanarak buketleri yapmaya başlayan Karolina'nın bir aranjmanı yapması için neredeyse 2 saate ihtiyacı var. İşin içinde çok emek var ve ortay

Çilek, acı biber, mini ananas ve kumkat

Çilek, acı biber, mini ananas ve kumkat

Üzüm, çilek, elma

Üzüm, çilek, elma

Acı biber, enginar, nar, üzüm, patlıcan

Acı biber, enginar, nar, üzüm, patlıcan

Dolmalık biber, soğan, siyah turp, siyah havuç, elma, kabak ve otlar

Dolmalık biber, soğan, siyah turp, siyah havuç, elma, kabak ve otlar

Kuşkonmaz, erik, turp ve limon

Kuşkonmaz, erik, turp ve limon

Ejderha meyvesi, enginar, üzüm, karnabahar, sarımsak ve otlar

Ejderha meyvesi, enginar, üzüm, karnabahar, sarımsak ve otlar

Greyfurt, erik, elma ve otlar

Greyfurt, erik, elma ve otlar

Mor ve beyaz karnabahar, sarımsak

Mor ve beyaz karnabahar, sarımsak

Kumkat, brokoli, Trabzon hurması ve otlar

Kumkat, brokoli, Trabzon hurması ve otlar
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Anahtar Kelimeler:
yenilebilir çiçekler yemek sanatı

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