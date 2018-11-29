Bu zamana kadar görüp görebileceğiniz en güzel buketler karşınızda! Üstelik bu çiçekler afiyetle yenilebiliyor :)
Gözümüz kaldı hepsinde: Yiyebileceğiniz en güzel çiçek buketleri
Karolina Samalė, dünyanın en güzel yenilebilir buketlerini yapıyor! İki yıl önce sebze, meyve ve çeşitli otları kullanarak buketleri yapmaya başlayan Karolina'nın bir aranjmanı yapması için neredeyse 2 saate ihtiyacı var. İşin içinde çok emek var ve ortay
Çilek, acı biber, mini ananas ve kumkat
Acı biber, enginar, nar, üzüm, patlıcan
Dolmalık biber, soğan, siyah turp, siyah havuç, elma, kabak ve otlar
Kuşkonmaz, erik, turp ve limon
Ejderha meyvesi, enginar, üzüm, karnabahar, sarımsak ve otlar
Greyfurt, erik, elma ve otlar
Mor ve beyaz karnabahar, sarımsak
Kumkat, brokoli, Trabzon hurması ve otlar
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