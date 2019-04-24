Mynet Trend

Gözüne saplanan çivi iki saat süren operasyonla çıkarıldı

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
YAŞAM  | 24.04.2019 14:08 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu Visam Alkora'nın (26) gözüne zımba çivisi saplandı. Hastanede ameliyata alınan Alkora'nın gözündeki çivi, yaklaşık 2 saat süren operasyonla çıkarıldı.

Gözüne saplanan çivi iki saat süren operasyonla çıkarıldı

İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde bir mobilya atölyesinde çalışan Suriye uyruklu Visam Alkora'nın kullandığı otomatik zımbalama tabancası arıza yaptı. Tabancayı tamir etmek isterken Alkora'nın gözüne tabancadan fırlayan zımba çivisi saplandı. Alkora, gözüne saplanan zımba çivisiyle, atöyledeki çalışanlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Alkora'nın gözündeki çivi, yaklaşık 2 saat süren operasyonla çıkarıldı.

Öte yandan Alkora'nın görme kaybı yaşamayacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

PARTNERUnutkanlık mı yoksa depresyon mu?Unutkanlık mı yoksa depresyon mu?
Yakınlarıyla görüntülü görüşürken intihar ettiYakınlarıyla görüntülü görüşürken intihar etti
Doktorlar bile hayrete düştü! Mesanesinden 300 gram taş çıktıDoktorlar bile hayrete düştü! Mesanesinden 300 gram taş çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
göz Çivi bursa
 

En Çok Okunan Trend Haberler

Metrobüste taciz skandalı! Sosyal medyadan tepki yağıyor

Metrobüste taciz skandalı! Sosyal medyadan tepki yağıyor

Garnizon Komutanı HDP eş başkanlarıyla tokalaşmadı

Garnizon Komutanı HDP eş başkanlarıyla tokalaşmadı

27 yıl komada kalan kadın uyandı

27 yıl komada kalan kadın uyandı

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, makam aracını iade etti

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, makam aracını iade etti

İlginizi Çekebilir

Buket Aydın bu defa gülmedi! Bakın Kılıçdaroğlu'nun haberini nasıl sundu!

Buket Aydın bu defa gülmedi! Bakın Kılıçdaroğlu'nun haberini nasıl sundu!

Öpücük attığı erkek tarafından dövüldü!

Öpücük attığı erkek tarafından dövüldü!

Ünlü spiker Erhan Ertürk'ün skandal anları!

Ünlü spiker Erhan Ertürk'ün skandal anları!

Kız çocuğuna iğrenç istismar!

Kız çocuğuna iğrenç istismar!

Cami önünde şoke eden olay! Cemaat tepki gösterdi

Cami önünde şoke eden olay! Cemaat tepki gösterdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rüyada gemi görmek ne demek? Rüyada gemi görmek ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada gemi görmek ne anlama gelir?

Diyarbakır'da köylüler leopar yavruları buldu

Diyarbakır'da köylüler leopar yavruları buldu

Gökhan Türkmen'den hayranlarına müjde: 11. yıla 11 şarkı!

Sevilen şarkıcıdan hayranlarına müjde: 11. yıla 11 şarkı!

Yakınlarıyla görüntülü görüşürken intihar etti

Yakınlarıyla görüntülü görüşürken intihar etti

Doktorlar bile hayrete düştü! Mesanesinden 300 gram taş çıktı

Doktorlar bile hayrete düştü! Mesanesinden 300 gram taş çıktı

Otobüs durağında 'satılık böbrek' ilanı!

Durağa astı! Öyle bir şeyini satılığa çıkardı ki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.