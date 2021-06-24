Gözyaşlarına boğuldu! Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan'ın havalimanından dönmek zorunda kaldığı transfer öyküsü

26 yaşındaki Ozan Tufan, şu anda Türkiye'den ve Avrupa'dan birçok takımın ilgilendiği bir futbolcu. Tufan, belki de kariyerinin en üzücü anısını 2018 yılının ara transfer döneminde yaşadı. İşte o transfer hikayesinin ayrıntıları...

OZAN TUFAN CRYSTAL PALACE YOLUNDA

Fenerbahçe forması giyen futbolcu 2018 yılında kadroda pek fazla yer bulamaz. Bunun üzerine Fenerbahçe kulübü ara transfer döneminde Ozan Tufan'ı Crystal Palace kulübüne 7 milyon Euro satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak verme kararı alır. İki kulüp bu konuda el sıkışarak anlaşmaya varır.

YOLA ÇIKMA VAKTİ...

Genç futbolcu, bu anlaşma sonrasında 10:40 uçağına bilet alır. Sabah saat 08.00'de vizesi gelen Tufan, yeni takımıyla buluşmak için İngiltere'nin yolunu tutar.

ÜZÜCÜ HABER HAVAALANI YOLUNDA GELİR

Ozan Tufan İngiltere'ye uçmak için havaalanına doğru yola çıkar. İşte kötü haber o anda gelir. Crystal Palace Ozan Tufan'ın transferinden vazgeçer. Bu haberi alan genç futbolcu, gözyaşlarına hakim olamaz.

SAKO SAKATLANINCA TRANSFER YATTI

Crystal Palace’ın Malili hücum oyuncusu Bakary Sako West Ham maçının 41. dakikasında sakatlanarak sahayı terk eder. Palace menajeri Roy Hodgson şöyle bir açıklama yapar: Eğer Sako'nun sakatlığı ciddi bir sakatlık ise onun yerine oyuncu almamız gerek. Ve daha sonra Sako'dan kötü haber gelir, Sako sezonu kapatmıştır. Bunun üzerine Crsytal Palace, Ozan Tufan transferinden vazgeçer.

İYİ HABER FENERBAHÇE'DEN GELİR

Bu gelişmenin sonrasında büyük bir hayal kırıklığına uğrayan Ozan Tufan'ın yüzünü güldüren haber kulübü Fenerbahçe'den gelir. Aykut Kocaman ara dönemde Fenerbahçe'nin Antalya kampına götürmediği Ozan Tufan ile bir görüşme yaparak genç futbolcunun 5 ay futboldan uzak kalmaması adına 22 yaşındaki yıldızı affeder ve kampa çağırır.

İşte Ozan Tufan'ın üzücü transfer hikayesi. Ozan Tufan bu yaşadıkları sonrasında kendini toparlayarak ve çok çalışarak bugünkü kariyerine ulaşır. Orta sahanın merkezinde oynayan yıldız futbolcu şu anda Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın ilk 11'inin vazgeçilmezlerinden biri. Değeri 11 milyon Euro olan 26 yaşındaki futbolcu için yurt içi ve yurt dışından birçok teklif var.



