SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Gözyaşlarıyla oyundan alınmıştı! Sakatlanarak oyundan çıkan Osimhen için gece yarısı açıklama geldi

Victor Osimhen, Nijerya'nın Demokratik Kongo ile oynadığı 2026 Dünya Kupası play-off finalinde yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinci yarıya çıkamadı. Soyunma odasına gözyaşları içinde giden yıldız golcünün oyundan alınma nedeni de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Gözyaşlarıyla oyundan alınmıştı! Sakatlanarak oyundan çıkan Osimhen için gece yarısı açıklama geldi
Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Nijerya, Demokratik Kongo ile kader maçına çıktı. Mücadelede ilk 45 dakikada forma giyen Victor Osimhen, ikinci yarıya çıkamadı ve yaşadığı sakatlıkla Galatasaraylıları korkuttu.

Karşılaşmanın devre arasında soyunma odasına giden yıldız golcü gözyaşlarını tutamamıştı.

NİJERYA VEDA ETTİ

Gözyaşlarıyla oyundan alınmıştı! Sakatlanarak oyundan çıkan Osimhen için gece yarısı açıklama geldi 1

Nijerya, penaltı atışları sonunda Demokratik Kongo'ya mağlup olarak Dünya Kupası hayallerine veda ederken, Sarı-Kırmızılı taraftarlar maç sonu Osimhen'den gelecek haberi beklemeye koyuldu.

MAÇ SONU AÇIKLADI

Gözyaşlarıyla oyundan alınmıştı! Sakatlanarak oyundan çıkan Osimhen için gece yarısı açıklama geldi 2

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, "Osimhen devre arasında bacağının arkasında hissettiği rahatsızlık nedeniyle oyundan alındı" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE SAKATLANMIŞTI

Gözyaşlarıyla oyundan alınmıştı! Sakatlanarak oyundan çıkan Osimhen için gece yarısı açıklama geldi 3

Osimhen, eylül ayında Ruanda ile oynanan milli maçta da sakatlık yaşamıştı. Son dönemde üst üste gelen sakatlıklar, hem oyuncu hem de Nijerya Milli Takımı için endişe yaratıyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Norveç peri masalını yaşıyor! Tam 29 yıl sonra bir ilk...Norveç peri masalını yaşıyor! Tam 29 yıl sonra bir ilk...
Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadıOsimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı
Anahtar Kelimeler:
Nijerya Sakatlık son dakika galatasaray süper lig 1 Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.