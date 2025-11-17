Gözyaşlarıyla oyundan alınmıştı! Sakatlanarak oyundan çıkan Osimhen için gece yarısı açıklama geldi

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Nijerya, Demokratik Kongo ile kader maçına çıktı. Mücadelede ilk 45 dakikada forma giyen Victor Osimhen, ikinci yarıya çıkamadı ve yaşadığı sakatlıkla Galatasaraylıları korkuttu.

Karşılaşmanın devre arasında soyunma odasına giden yıldız golcü gözyaşlarını tutamamıştı.

NİJERYA VEDA ETTİ

Nijerya, penaltı atışları sonunda Demokratik Kongo'ya mağlup olarak Dünya Kupası hayallerine veda ederken, Sarı-Kırmızılı taraftarlar maç sonu Osimhen'den gelecek haberi beklemeye koyuldu.

MAÇ SONU AÇIKLADI

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, "Osimhen devre arasında bacağının arkasında hissettiği rahatsızlık nedeniyle oyundan alındı" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE SAKATLANMIŞTI

Osimhen, eylül ayında Ruanda ile oynanan milli maçta da sakatlık yaşamıştı. Son dönemde üst üste gelen sakatlıklar, hem oyuncu hem de Nijerya Milli Takımı için endişe yaratıyor.