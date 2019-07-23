Graffitti patlıcan nedir? Nasıl pişirilir?

Graffitti patlıcanları, mor ve fildişi renginde üzerinde çizgiler bulunan bir patlıcan türüdür. Meyve aromalı zengin bir tada sahiptir. Graffitti patlıcanları çiğ olarak da tüketilebilir.

Süngerimsi yapıları yoktur. Bu yüzden ister küçük, ister büyük alın her türlü lezzeti yerinde olacaktır. Graffitti patlıcanda en iyi lezzeti yakalamak için ızgara veya tavada kızartmayı deneyebilirsiniz.

Alışık olmadığımız için genelde koyu mor patlıcanları tercih ederiz yemeklerimizde ancak gerçekten bu graffittileri de bir kez olsun denemelisiniz. Rengi sıra dışı olan

bu patlıcanlar oldukça kolay bir şekilde pişiriliyorlar. Bu ikonik sebzeden sote, ızgara ya da kızartmalar yapabilirsiniz.

Bu patlıcanları öne çıkaran şey canlı renkleri, pürüzsüz ve parlak tenleri. İkinci güzel yanı ise saklı kalmış tatlarıdır. Yaz aylarında yeni favoriniz olacak sebzeyi ızgarada pişirmek için;

Patlıcanları alacalı soyun ve orta kalınlıkta halkalar şeklinde hazırlayın. Izgaraya koymadan önce iki yüzünü de mutfak fırçası yardımıyla yağlayın. Üzerlerine bir miktar tuz ve karabiber serpiştirin. Patlıcanlar yumuşayana ve kahverengileşene kadar ızgarada pişirin.