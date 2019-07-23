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Graffitti patlıcan nedir? Nasıl pişirilir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 23.07.2019 11:03 | Son Güncelleme

Sadece görüntüsü muhteşem değili tadı da bir o kadar lezzetli bu çizgili patlıcanların. Şekil itibariyle graffitti adını alan bu patlıcan türü diğer çeşitlere göre daha az acı ve çok daha tatlı. Manavda, pazarda veya marketlerde görüp çekimser davrandığınız bu tatlış sebzeyi tereddüt etmeden yemeniz için size güzel bilgiler vereceğiz.

Graffitti patlıcan nedir? Nasıl pişirilir?

Graffitti patlıcanları, mor ve fildişi renginde üzerinde çizgiler bulunan bir patlıcan türüdür. Meyve aromalı zengin bir tada sahiptir. Graffitti patlıcanları çiğ olarak da tüketilebilir.

Süngerimsi yapıları yoktur. Bu yüzden ister küçük, ister büyük alın her türlü lezzeti yerinde olacaktır. Graffitti patlıcanda en iyi lezzeti yakalamak için ızgara veya tavada kızartmayı deneyebilirsiniz.

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Alışık olmadığımız için genelde koyu mor patlıcanları tercih ederiz yemeklerimizde ancak gerçekten bu graffittileri de bir kez olsun denemelisiniz. Rengi sıra dışı olan
bu patlıcanlar oldukça kolay bir şekilde pişiriliyorlar. Bu ikonik sebzeden sote, ızgara ya da kızartmalar yapabilirsiniz.

Bu patlıcanları öne çıkaran şey canlı renkleri, pürüzsüz ve parlak tenleri. İkinci güzel yanı ise saklı kalmış tatlarıdır. Yaz aylarında yeni favoriniz olacak sebzeyi ızgarada pişirmek için;

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Patlıcanları alacalı soyun ve orta kalınlıkta halkalar şeklinde hazırlayın. Izgaraya koymadan önce iki yüzünü de mutfak fırçası yardımıyla yağlayın. Üzerlerine bir miktar tuz ve karabiber serpiştirin. Patlıcanlar yumuşayana ve kahverengileşene kadar ızgarada pişirin.

Sote yapmak için;

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Diğer patlıcan türlerine göre daha az yağ emerler ve sindirime uygun bir yemek türüdür. Patlıcanları küp şeklinde doğrayın. Kırmızı soğan, kırmızı biber, domates ve sarımsakla birlikte soteleyin. Yüksek ateşte pişirmemeye özen gösterin. Soteye salça ve çeşitli baharatlar da ilave edebilirsiniz.

Kızartmak için;

Alıştığınızdan farklı bir yöntem uygulayarak kızartacağız bu sefer. Dilimlediğiniz patlıcanları önce yumurta sarısına sonra ekmek kırıntısına ve tekrar yumurta sarısına batırın. Bol ve kızgın yağda rengi altın sarısına dönene kadar kızartın. Ortaya çıkan lezzete inanamayacaksınız.


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