Gran Turismo Sport yepyeni araçlar sunacak

Ancak Sony, bu darbeye rağmen oyuna yeni özellikler eklemekten vazgeçmedi. Her güncelleme ile oyuna yeni araçlar ekleyen Sony, GT Sport’u Drive Club gibi desteksiz bırakmadı. Bugün ise Sony’nin Temmuz ayında GT Sport için sunacağı güncelleme ile oyuna yeni araçlar ekleyeceği ortaya çıktı.

Yağmur efekti ile birlikte gelecek olan güncellemeyle oyuna yeni araçlar da eklenecek. Bu araçlar; Chevrolet Camaro Z28 ’69, Toyota Tundra TRD Pro ‘19, Toyota Sports 800 ‘65, Renault Sport Clio V6 24V ‘00 ve GT Red Bull X2019 Competition olacak.

Ücretsiz olarak sunulması beklenen bu araçlar arasında; Gran Turismo Red Bull X2019 Competition oldukça dikkat çekiyor.

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