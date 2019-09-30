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Grand Theft Auto III çok yakında Nintendo Switch’e gelebilir!

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TEKNOLOJİ  | 30.09.2019 08:38 | Son Güncelleme

Rockstar Games’in 2001 yılında sunduğu ve oyun dünyasında tabuları yıkan Grand Theft Auto III, PlayStation 2 ve Xbox’ın ardından macOS ve mobil platformlara da gelmişti. Bugün ise Avustralya Sınıflandırma Kurulu’ndan oyuncuları sevindirecek bir derecelendirme haberi geldi.

Grand Theft Auto III çok yakında Nintendo Switch’e gelebilir!

Avustralya Sınıflandırma Kurulu, Grand Theft Auto III‘ü tekrardan derecelendirdi. Multi Platform olarak derecelendirilen GTA 3, muhtemelen PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için çıkışını gerçekleştiricek. GTA 3’ün Assassin’s Creed III gibi Remastered sürümü ile karşımıza çıkacağını düşünüyorum.

2019 yılı bitmeden 39.99 dolar seviyesinde satışa sunulacağını tahmin ettiğim Grand Theft Auto III, özellikle Nintendo Switch sahipleri için oldukça sevindirici bir haber olacak gibi görünüyor.

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Rockstar Games, geçtiğimiz aylarda L.A Noire oyununu PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için yayınlamıştı. Bu olayı göz önünde bulundurursak GTA 3’ün gelme ihtimali çok yüksek görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
grand theft auto 3 Nintendo Switch

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