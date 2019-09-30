Grand Theft Auto III çok yakında Nintendo Switch’e gelebilir!

Avustralya Sınıflandırma Kurulu, Grand Theft Auto III‘ü tekrardan derecelendirdi. Multi Platform olarak derecelendirilen GTA 3, muhtemelen PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için çıkışını gerçekleştiricek. GTA 3’ün Assassin’s Creed III gibi Remastered sürümü ile karşımıza çıkacağını düşünüyorum.

2019 yılı bitmeden 39.99 dolar seviyesinde satışa sunulacağını tahmin ettiğim Grand Theft Auto III, özellikle Nintendo Switch sahipleri için oldukça sevindirici bir haber olacak gibi görünüyor.

Rockstar Games, geçtiğimiz aylarda L.A Noire oyununu PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için yayınlamıştı. Bu olayı göz önünde bulundurursak GTA 3’ün gelme ihtimali çok yüksek görünüyor.

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