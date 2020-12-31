Granola tarifi: Kupada yapılıyor, 3 dakikada şölene dönüşüyor!

Basit, çok tatlı olmayan hemen yapılan bir lezzet arıyorsanız bu granola tarifi tam da size göre.
GRANOLA MALZEMELERİ
- 1 yemek kaşığı akçaağaç şurubu veya bal
- 2 çay kaşığı su
- 2 çay kaşığı sıvı yağ (zeytin, hindistancevizi veya tereyağı)
- 1/8 çay kaşığı ince deniz tuzu
- 1/3 anlık yulaf ezmesi gevreği veya normal yulaf
- 1 yemek kaşığı ezilmiş fındık veya tohum
- 1 yemek kaşığı doğranmış kuru meyve (kuru üzüm, kuru kayısı, kuru erik veya kızılcık)
KOLAY GRANOLA YAPILIŞI
- Akçaağaç şurubunu (bal), suyu, yağı, tuzu, yulaf ezmesini ve fındıkları büyük bir bardağa koyun ama karıştırmayın. Kupayı mikrodalgaya iki dakika orta güçte koyun.
- İyice karıştırın ve altta şurup kalmadığından emin olun.
- Kupayı aynı güç ayarında 1-2 dakika mikrodalgaya geri koyun; yulaf ezmesi altın rengine dönmelidir.
- Kurutulmuş meyveyi ekleyin, 2-3 dakika soğumaya bırakın ve hazır. Afiyet olsun.
PÜF NOKTASI
Daha fazla granola yapacaksanız en uzun raf ömrü için, bir saklama kabına aktarmadan önce tavadaki granolayı tamamen soğutun . Hava geçirmez bir kapta saklandığında, bu granola bir aya kadar saklanacaktır.
Her yere götürebileceğiniz basit bir kahvaltı için onu sütlü mısır gevreği gibi yiyin veya yoğurdun üzerine serpin.
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