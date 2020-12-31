Granola tarifi: Kupada yapılıyor, 3 dakikada şölene dönüşüyor!

Basit, çok tatlı olmayan hemen yapılan bir lezzet arıyorsanız bu granola tarifi tam da size göre.

GRANOLA MALZEMELERİ

1 yemek kaşığı akçaağaç şurubu veya bal

2 çay kaşığı su

2 çay kaşığı sıvı yağ (zeytin, hindistancevizi veya tereyağı)

1/8 çay kaşığı ince deniz tuzu

1/3 anlık yulaf ezmesi gevreği veya normal yulaf

1 yemek kaşığı ezilmiş fındık veya tohum

1 yemek kaşığı doğranmış kuru meyve (kuru üzüm, kuru kayısı, kuru erik veya kızılcık)

KOLAY GRANOLA YAPILIŞI

Akçaağaç şurubunu (bal), suyu, yağı, tuzu, yulaf ezmesini ve fındıkları büyük bir bardağa koyun ama karıştırmayın. Kupayı mikrodalgaya iki dakika orta güçte koyun.

İyice karıştırın ve altta şurup kalmadığından emin olun.

Kupayı aynı güç ayarında 1-2 dakika mikrodalgaya geri koyun; yulaf ezmesi altın rengine dönmelidir.

Kurutulmuş meyveyi ekleyin, 2-3 dakika soğumaya bırakın ve hazır. Afiyet olsun.

PÜF NOKTASI

Daha fazla granola yapacaksanız en uzun raf ömrü için, bir saklama kabına aktarmadan önce tavadaki granolayı tamamen soğutun . Hava geçirmez bir kapta saklandığında, bu granola bir aya kadar saklanacaktır.

Her yere götürebileceğiniz basit bir kahvaltı için onu sütlü mısır gevreği gibi yiyin veya yoğurdun üzerine serpin.

