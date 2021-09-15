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Gregor Kobel: Kulaklarımız çınladı

15.09.2021 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borussia Dortmund'un kalecisi Gregor Kobel, Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçı ardından konuştu

Gregor Kobel: Kulaklarımız çınladı

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş ile Alman ekibi Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Borussia Dortmund 2-1'lik skorla kazandı.

Alman ekibinin file bekçisi Gregor Kobel maçın ardından şu açıklamayı yaptı;

"Beşiktaş'ta atmosfer gerçekten çok ihtişamlı. İlk başta çok zorlandık. Kulaklarımız çınladı. Beşiktaş, ilk 20 dakika iyi oynadı. 20. dakikadan sonra biz devraldık. Maçın hakimiyeti 20'den sonra bize geçti."

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Beşiktaş Şampiyonlar Ligi sahnesindeBeşiktaş Şampiyonlar Ligi sahnesinde
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Borussia Dortmund
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