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  4. Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kazakistan’dan 5 madalya ile döndü

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kazakistan’dan 5 madalya ile döndü

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.04.2025 20:11
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Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kazakistan’da düzenlenen turnuvada 5 madalya kazandı.

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kazakistan’dan 5 madalya ile döndü

Kazakistan’ın Kızılorda kentinde, Sovyetler Birliği kahramanı Tayımbet Kömekbaev anısına düzenlenen Uluslararası Güreş Turnuvası’nda derece yapan sporcular belli oldu. Grekoromen Milli Takımı, turnuvayı 2 altın, 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalya ile tamamlayarak takım sıralamasında 3’üncü oldu.
Madalya kazanan sporcular şöyle:

Altın
Yunus Emre Başar - 77 kg
Fatih Bozkurt - 130 kg

Bronz
Şervan Çınar - 55 kg
Enes Başar - 63 kg
Mustafa Safa Yıldırım - 67 kg

  1. olanlar
    Azat Sarıyar - 67 kg

  2. Selçuk Can - 72 kg

    Canlı Skor

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Anahtar Kelimeler:
Güreş
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