Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kazakistan yolcusu

Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası heyecanı 14 Eylül'de Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da başlayacak. 22 Eylül'de sona erecek turnuvada, ilk 6'ya girecek sporcuların olimpiyat vizesi alacak olması, bu şampiyonanın önemini bir kat daha artırıyor. Şampiyonada mindere ilk olarak grekoromen stildeki milli güreşçiler çıkacak. Grekoromen Güreş Milli Takımı bu akşam saat 18.40 uçağı ile İstanbul'dan Kazakistan'a hareket edecek.
SALİH BORA: HEDEFİMİZ TAKIM HALİNDE İLK 3
Turnuva ile ilgili hedeflerini anlatan Grekoromen Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Salih Bora, Dünya Şampiyonası'nın son derece zorlu geçeceğini belirterek, "Olimpiyat kotalarının verilecek olması bu şampiyonayı çok daha çekilmeli bir hale getirdi. Bizler tüm çalışmalarımızı bunun bilincinde yaptık. Takım olarak şampiyonaya hazırız. Artık son sözü sporcularımız minderde söyleyecekler. Hedefimiz takım olarak ilk 3 sırada yer bulup kupa kaldırmak ve elbette ki olimpiyat kotalarını almak. İnşallah bu hedeflerimize ulaşırız" şeklinde konuştu.
Şampiyonada milli takımımızı grekoromen stilde şu isimler temsil edecek:
55 kg: Şerif Kılıç
60 kg: Kerem Kamal
63 kg: Rahman Bilici
67 kg: Atakan Yüksel
72 kg: Cengiz Arslan
77 kg: Fatih Cengiz
82 kg: Emrah Kuş
87 kg: Metehan Başar
97 kg: Cenk İldem
130 kg: Rıza Kayaalp
Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek kadın güreşçiler 14 Eylül, serbest güreşçiler ise 15 Eylül'de Nursultan'a gidecek.
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku
F.Bahçe'den kötü prova
Karadağ - Çekya maçı Ali Palabıyık'ın
''Beşiktaş taraftarını özlüyorum''
Yıldız futbolcu hastaneye kaldırıldı
Lorelei'dan İstanbul paylaşımı
Galatasaray'ın yeni transferine hukuki takip
İzlanda evinde çok rahat
Beşiktaş'tan 3 gollü prova
Düelloda kazanan Bolu
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı şoku
Ozan Kabaka geri döndü
Eto'o aktif futbol hayatını sonlandırdı
'Transfer harcama bütçemiz 88.5 milyon lira'
Ünlü teknik adamla yollar ayrıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum