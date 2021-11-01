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Gremio taraftarları VAR sistemini parçaladı!

01.11.2021 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gremio'nun Palmerias'a 3-1 yenildiği karşılaşmada Gremio taraftarları sahayı işgal etmeye kalkıştı.

Gremio taraftarları VAR sistemini parçaladı!

Brezilya Serie A'da 29. hafta maçında kendi sahasında Palmerias'a 3-1 yenilen Gremio'da taraftarlar ortalığı savaş alanına çevirdi.

Maç biter bitmez sahaya atlamaya başlayan Gremio taraftarları, gördüğü her şeyi yıkıp parçalamaya başladı. Oyuncuların korkuyla tünele sığındığı gözüküyorken, holiganlar kameraları parçaladı ve VAR kontrollerinin yapıldığı kabini yıkıp tekmeledi. Ayrıca, tribünlerde de bazı Gremio taraftarları ve Palmerias taraftarları da fiziksel kavga etmeye başladı.

Küme düşme hattında olan ve son 8 maçta sadece 1 kere kazanabilen Gremio'nun maçta bir golü VAR kontrolleri ile iptal edilirken, Veiga'nın 45+1'de penaltıdan attığı golünde de karar VAR kontrolleri sonrasında gelmişti.

Stadyumda özel harekat polislerinin durumu kontrol altına almak için sahaya girdiği de gözlendi.


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Anahtar Kelimeler:
Brezilya
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