Grid 2, Steam üzerinde ücretsiz olarak oynanabiliyor

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Grid 2 sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows Vista, Windows 7, Windows 8

İşlemci: Intel Core 2 Duo @ 2.4Ghz veya AMD Athlon X2 5400+

RAM: 2 GB RAM

HDD: 15 GB

Ekran Kartı: Intel HD Graphics 3000 / AMD HD2600 / NVIDIA Geforce 8600

DirectX: 11

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows Vista 64 Bit, Windows 7 64 Bit, Windows 8 64 bit

İşlemci: Intel Core i7 veya AMD Bulldozer

RAM: 4 GB RAM

HDD: 15 GB

Ekran kartı: Intel Graphics 5200 / AMD HD6000 Series / Nvidia GTX500 Serisi

DirectX: 11

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