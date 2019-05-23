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Grid 2, Steam üzerinde ücretsiz olarak oynanabiliyor

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TEKNOLOJİ  | 23.05.2019 08:31 | Son Güncelleme

Codemasters, sevilen yarış oyunu serisini dün yaptığı duyuru ile devam ettireceğini resmen açıklamıştı. Yeni Grid oyunu ile 2019 yılı içerisinde karşımıza çıkacak olan Codemasters, bugün oyunculara büyük bir sürpriz yaptı. Codemasters, Steam üzerinde 22 Mayıs 2019 tarihine kadar ücretsiz olarak yer alıyor.

Grid 2, Steam üzerinde ücretsiz olarak oynanabiliyor

Grafikleri ile olduğu kadar dinamikleri ile de dikkat çeken oyunu ücretsiz oynamak için elinizi çabuk tutun. Zira bugün oyunu ücretsiz olarak indirmek için son gün. Oyunu buradan ücretsiz indirebilirsiniz.

Grid 2 sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows Vista, Windows 7, Windows 8

İşlemci: Intel Core 2 Duo @ 2.4Ghz veya AMD Athlon X2 5400+

RAM: 2 GB RAM

HDD: 15 GB

Ekran Kartı: Intel HD Graphics 3000 / AMD HD2600 / NVIDIA Geforce 8600

DirectX: 11

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows Vista 64 Bit, Windows 7 64 Bit, Windows 8 64 bit

İşlemci: Intel Core i7 veya AMD Bulldozer

RAM: 4 GB RAM

HDD: 15 GB

Ekran kartı: Intel Graphics 5200 / AMD HD6000 Series / Nvidia GTX500 Serisi

DirectX: 11

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Anahtar Kelimeler:
GRID 2 Steam Codemasters oyun

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