Grid 2, Steam üzerinde ücretsiz olarak oynanabiliyor

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Grid 2 sistem gereksinimleri
Minimum sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows Vista, Windows 7, Windows 8
İşlemci: Intel Core 2 Duo @ 2.4Ghz veya AMD Athlon X2 5400+
RAM: 2 GB RAM
HDD: 15 GB
Ekran Kartı: Intel HD Graphics 3000 / AMD HD2600 / NVIDIA Geforce 8600
DirectX: 11
Önerilen sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows Vista 64 Bit, Windows 7 64 Bit, Windows 8 64 bit
İşlemci: Intel Core i7 veya AMD Bulldozer
RAM: 4 GB RAM
HDD: 15 GB
Ekran kartı: Intel Graphics 5200 / AMD HD6000 Series / Nvidia GTX500 Serisi
DirectX: 11
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