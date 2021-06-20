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Griezmann emeklilik adresini açıkladı

20.06.2021 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antoine Griezmann kariyerini nerede noktalayacağı konusunda kararını açıkladı.

Griezmann emeklilik adresini açıkladı

Antoine Griezmann'ın Barcelona ile kontratının bitmesine daha üç yıl var ancak yıldız oyuncu şimdiden emeklilik planlamaya başladı.

Amerika Birleşik Devletleri'ne olan ilgisini gizlemeyen Fransız golcü, özellikle NBA tutkusu için ülkeyi sık sık ziyaret ediyor.

Barça'nın yıldızı kariyerinin son aşamalarında Major League Soccer'da (MLS) oynamayı düşünüyor.

"Barcelona ile olan sözleşmem 2024'te sona eriyor ve bu Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek için ideal bir zaman olacak. O ülkeyi, kültürünü, NBA'i seviyorum... Kariyerimi orada bitirmeyi çok isterim."

Griezmann Katalan kulübüyle olan mevcut sözleşmesini doldurma konusunda ısrarcı.

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