Grubumuzun diğer maçında Portekiz son anda galibiyeti aldı!

EURO 2024 F Grubu ilk maçında Portekiz ile Çekya karşılaştı. Mücadelede geriye düşen Portekiz son anlarda bulduğu golle galibiyeti almayı bildi.

90+2'DE GELDİ

Çekya 62. dakikada Provad ile skoru 1-0 yaptı. Bu golden yalnızca 7 dakika sonra Hranac topu kendi kalesine gönderdi ve Portekiz durumu eşitledi. Maçın duraklama anlarında bir hata daha yapan Çekya savunması topu ağlarında gördü. Conceiçao ile 90+2'de gülen Portekiz galibiyeti aldı.

Grubun bir sonraki haftasında Portekiz ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Çekya ile de Gürcistan oynayacak.

PUAN DURUMU

(3) Türkiye

(3) Portekiz

(0) Çekya

(0) Gürcistan





