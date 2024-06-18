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Grubumuzun diğer maçında Portekiz son anda galibiyeti aldı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.06.2024 23:58
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Grubumuzun diğer takımlarından Portekiz, geriye düştüğü maçta Çekya'yı 2-1 mağlup ederek 3 puanı cebine koydu.

Grubumuzun diğer maçında Portekiz son anda galibiyeti aldı!

EURO 2024 F Grubu ilk maçında Portekiz ile Çekya karşılaştı. Mücadelede geriye düşen Portekiz son anlarda bulduğu golle galibiyeti almayı bildi.

90+2'DE GELDİ

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Çekya 62. dakikada Provad ile skoru 1-0 yaptı. Bu golden yalnızca 7 dakika sonra Hranac topu kendi kalesine gönderdi ve Portekiz durumu eşitledi. Maçın duraklama anlarında bir hata daha yapan Çekya savunması topu ağlarında gördü. Conceiçao ile 90+2'de gülen Portekiz galibiyeti aldı.

Grubun bir sonraki haftasında Portekiz ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Çekya ile de Gürcistan oynayacak.

PUAN DURUMU

(3) Türkiye
(3) Portekiz
(0) Çekya
(0) Gürcistan

Euro 2024 Canlı Skor


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Çekya Portekiz euro 2024
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