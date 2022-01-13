Grup seks skandalında İzzet Yıldızhan'ın yanında olan Nihat Doğan'dan eski dostuna tepki! "Bikinili kızları takip edip evinize çağırın..."

İzzet Yıldızhan "Sahnede külot giymesinler ya" açıklamasıyla tepki çekti. Açıklamasından sonra karıştığı skandallar gündeme gelen İzzet Yıldızhan'a bir tepki de eski dostu Nihat Doğan'dan geldi. "Ağır şeyler söylemek lazım ama kendimi zor tutuyorum" diyen Doğan "20 yaşında kızlara DM'den yürümek helal mi?" diyerek tepki gösterdi.

Nihat Doğan İzzet Yıldızhan'ı hedef alarak "Bikinili kızları takip edip DM'den eve çağırmak normal. 20 yaşındaki kızlara DM'den yürüyüp ifşalanmak... Hangi toplum? Kızlara DM'den yürümek helal mi? Karının başını açmak helal mi? Öyle bir islam yok" dedi.

GRUP SEKS AÇIKLAMASI

2011 yılında bir otelde yaşanan grup seks ve dört kadına darp olayında İzzet Yıldızhan'ın yanında olan Nihat Doğan eski dostuyla ilgili ağzına geleni söyledi. Nihat Doğan bu konuya dair yıllar sonra yaptığı açıklamasında "Benim konuyla alakam yok! Karagöz bir kızı sevecek ceremesini Hacivat çekecek. O dönemde aydınlanmıştı. Kızları gördüm dedim, bilgime başvuruldu. Konu bu" dedi.



