GS TV'de çıldırdı: Fatih Terim olsa adamın kafasını gözünü patlatır

Dün akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçının yankıları devam ediyor. Fenerbahçe'nin son dakikada attığı golle galibiyeti almasından sonra ortam gerildi. Vitor Pereira'nın yardımcısının gol sevincinde yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu.

"FATİH TERİM ADAMIN KAFASINI GÖZÜNÜ PATLATIR!"

Serbay Şenkal, "Fenerbahçe ve Vitor Pereira bu harekete nasıl müsaade ediyor? Galatasaray'da böyle bir hareket yapılsa var ya Fatih Terim adamın kafasını gözünü patlatır." dedi.

İSYAN ETTİ

Galatasaray taraftarının sahaya bile girebileceğini söyleyen Şenkal, "Galatasaray taraftarı bu hareketinin ardından sahaya girse ne olacak? Seni darp etse ne yapacaksın? Gidip şikayetçi mi olacaksın? Mağduru mu oynayacaksın?" dedi.



