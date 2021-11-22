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GS TV'de çıldırdı: Fatih Terim olsa adamın kafasını gözünü patlatır

22.11.2021 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GS TV spikeri Serbay Şenkal, dün oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçında ortaya çıkan bir görüntüye isyan etti. Pereira'nın yardımcısının son dakikada atılan goldeki tepkisine karşı çıkan Şenkal flaş ifadeler kullandı.

GS TV'de çıldırdı: Fatih Terim olsa adamın kafasını gözünü patlatır

Dün akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçının yankıları devam ediyor. Fenerbahçe'nin son dakikada attığı golle galibiyeti almasından sonra ortam gerildi. Vitor Pereira'nın yardımcısının gol sevincinde yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu.

"FATİH TERİM ADAMIN KAFASINI GÖZÜNÜ PATLATIR!"

QWEWQE

Serbay Şenkal, "Fenerbahçe ve Vitor Pereira bu harekete nasıl müsaade ediyor? Galatasaray'da böyle bir hareket yapılsa var ya Fatih Terim adamın kafasını gözünü patlatır." dedi.

İSYAN ETTİ

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Galatasaray taraftarının sahaya bile girebileceğini söyleyen Şenkal, "Galatasaray taraftarı bu hareketinin ardından sahaya girse ne olacak? Seni darp etse ne yapacaksın? Gidip şikayetçi mi olacaksın? Mağduru mu oynayacaksın?" dedi.


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''Fatih Terim kendini bilerek attırdı''''Fatih Terim kendini bilerek attırdı''
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Vitor Pereira
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