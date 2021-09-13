SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. GS Tv spikeri Serbay Şenkal, geceye damga vurdu

GS Tv spikeri Serbay Şenkal, geceye damga vurdu

13.09.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında 2-0 geriye düştüğü maçı 2-2 beraberlikle tamamladı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, galip gelmeye de maçı kaybetmeye de çok yakındı. İkinci yarıda GS TV'de maçı anlatan spiker Serbay Şenkal, Halil Dervişoğlu'nun pozisyonu sonrası kendinden geçti. Şenkal o anın heyecanı ile, "Vur ulan vur ulan, vur ya! diye tepki verdi.

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki maç nefes kesti. G.Saray'ın erken bulduğu 2 gol sonrası farkın daha da açılacağı düşüncesi hakimdi. Ancak Abdullah Avcı'nın erken müdahaleleriyle Bordo-Mavililer maça tutundu, eşitliği getirdi.

HEYECAN FIRTINASI

İkinci devrede karşılıklı ataklar oldu. G.Saraylılar 2-0'lık skorun korunamaması ve mağlubiyetin yakın olduğu düşüncesiyle biraz panikledi. GS TV spikeri Serbay Şenkal da bir hayli heyecanlıydı. İkinci yarıda Halil'in şutu sonrası Şenkal, "Vur ulan, vur ulan, vur ya!" tepkisini verdi. Bu anlar viral oldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 haftada ikinci kez yakalandı! 5 saate 400 TL topladı1 haftada ikinci kez yakalandı! 5 saate 400 TL topladı
Eylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksinizEylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksiniz
Fatih Terim'den Şenol Güneş açıklamasıFatih Terim'den Şenol Güneş açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüste belirtiler değişti! İşte en yaygın 5 semptom

Koronavirüste belirtiler değişti! İşte en yaygın 5 semptom

Nar yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Ölüm nedeni belli oldu

Nar yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Ölüm nedeni belli oldu

Süper Lig ekibinden Şenol Güneş bombası

Süper Lig ekibinden Şenol Güneş bombası

''Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz!''

''Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz!''

Nwakaeme 44 yıllık rekoru kırdı

Nwakaeme 44 yıllık rekoru kırdı

Fatih Terim'den Şenol Güneş açıklaması

Fatih Terim'den Şenol Güneş açıklaması

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sergen Yalçın'a flaş transfer teklifi!

Sergen Yalçın'a flaş transfer teklifi!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni transfere büyük şok! Kimse beklemiyordu

Yeni transfere büyük şok! Kimse beklemiyordu

Tüm dünya bu olayı konuşuyor

Tüm dünya bu olayı konuşuyor

Süper Lig devinde yeni transfer sakatlandı! 2 hafta yok

Süper Lig devinde yeni transfer sakatlandı! 2 hafta yok

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.