GTA 5 hileleri: PS4, PC, XBOX için hileler nelerdir ve nasıl girilir?

Çıkış tarihinin üzerinden yıllar geçmiş olsa da GTA V halen en popüler ve en çok oynanan oyunlar arasında bulunuyor. Gerek konsol gerekse de PC platformlarının en popüler serilerinden biri olan Grand Theft Auto oyunları Türkiye’de de pek çok hayrana sahip. Sadece GTA V değil GTA Vice City, GTA San Andreas gibi serinin eski ama klasik olarak kabul edilen oyunları da oynanmaya devem ediyor. Tabii böyle olunca oyuncuların GTA V hileleri, GTA V göre va açıklamaları gibi konularda da arayışları sürüyor. Yazımızda da GTA müdavimleri PS4, Xbox ve PC hileleri yanı sıra GTA V ve GTAV V Online için çeşitli taktikler, ipuçları listeledik...
GTA 5 hileleri yapabileceğiniz pek çok şey bulunuyor. Ölümsüz olabilir, “wanted” derecesini düşürebilir veya yükseltebilir, tüm silahlardan edinip sonsuz cephaneye sahip olabilir, canınızı ve zırhınızı yükseltebilir, özel yeteneğinizi doldurabilir, oyunu tam bir curcunaya çevirecek pek çok şey yapabilirsiniz. Tabii ki bu hileler GTA V Online için geçerli değil yani başkalarıyla oynarken bu hileleri kullanamıyorsunuz. Yine de oyunun online bölümü için de ipuçları paylaştık.
GTA V HİLELERİ NASIL GİRİLİR?
GTAV V’in PS4 / PS3 ve XBox One yani konsol sürümlerinde hileler kollardaki tuşlara belli bir sıra ile basılması ile yapılmaktadır. PC’de ise hile kodlarını iki türlü girebilirsiniz. Ya oyun içindeki telefonunuza numaralar girerek ya da klavyenizde en solda “tab” üstünde ve 1’in solundaki üzerinde çift tırnak ve aksanlı é işareti olan tuşa basıp açılan kutucuya hile kodunu girerek hile yapabilirsiniz.
ÖLÜMSÜZLÜK hilesi ile kurşunlar size işlemez ve hiçbir şekilde hasar almazsınız. Ancak bu hile ancak 5 dakika sürmektedir.
MAKSİMUM CAN VE ZIRH hilesi ile canınızı, zırhınızı ve ek olarak cephanenizi fulleyebilirsiniz.
TÜM SİLAHLAR hilesi GTA 5’teki en eğlenceli hilelerden biridir. Tabancadan el bombası atara tüm silahlara tam kapasite cephane ile beraber sahip olabilirsiniz.
ŞARJ hilesi ile karakterlerin özel yeteneklerini anında doldurabilirsiniz.
WANTED derecenizi hile ile artırarak oyunu kendiniz için zorlaştırabilir, oyunun daha zorlu olmasını sağlayabilirsiniz.
PATLAYICI CEPHANE hilesi hangi silahla ateş ederseniz edin kurşunların patlamasını sağlar yani bu hile alt üst edebilirsiniz.
ALEVLİ KURŞUNLAR hilesi kurşunlarınızın dediği her şeyi ateşe vermesini sağlar ki bu hile de GTA V’te ortalığı birbirine katmak için birebirdir.
PATLAYICI YUMRUK hilesi GTA V’in en ilginç hilelerinden biri. Bu kod ile attığınız yumruklar patlamaya sebep oluyor.
NİŞAN YAVAŞLATMA hilesi nişan alma anını yavaşlatarak düşmanlarınızı etkili bir şekilde alaşağı etmenizi sağlıyor.
HIZLI KOŞMA hilesi maksimum koşma hızınızı artırıyor ki diğer hileler oyunu sizin için fazla kolaylaştırıyorsa bile bu hile kullanışlılığı ile öne çıkıyor.
HIZLI YÜZME, yine vakitten kazandıran kullanışlı bir hile.
PARAŞÜT, hilesi ile ihtiyacınız olan her anda paraşütünüz elinizin alında. Özellikle bir dağdan hızla inmeniz gerektiğinde çok faydalı oluyor.
ZIPLAMA hilesi size insan üstü bir zıplama kabiliyeti veriyor. Zıplama tuşuna uzun basarak zıplama miktarınızı artırabilirsiniz.
GÖKYÜZÜNDEN DÜŞME hilesi de gene GTA V’in tuhaf hilelerinden biri. Bu hile sizi gökyüzüne ışınlıyor, hem de paraşütsüz. Canlı kalmak mı? İyi şanslar...
SARHOŞ MODU karakterinizi sarhoş ediyor ve yürüyüşünüzü, sürüşünüzü, nişan almanızı oldukça zorlaştırıyor.
Okul müdürlerine 'İstanbul Türkçesi' talimatı!
Ağacın gövdesinden gelen sesler polisi alarma geçirdi
'Ben yapmam diyen kadın' yalan söyler...
Ablası genelevde çıktı! Esra Erol'da Uzunköprü'deki fuhuş ifşası dehşet
Soylu duyurdu: Maket trafik polislerine başlayacağız
Instagram'dakiyle gerçekteki uyuşmayınca... Bakın ne yaptı!
Uykunun yeri ve zamanı olmaz... İşte kanıtı
Yeni polis kıyafetleri! Canlı yayında tanıtıldı
Filmleri aratmayan olay! Kalbi duran emekli öğretmeni...
Okuyucu Yorumları 0 yorum