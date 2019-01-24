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GTA 5 hileleri: PS4, PC, XBOX için hileler nelerdir ve nasıl girilir?

Deniz Barış Deniz Barış
ESPOR  | 24.01.2019 17:02 | Son Güncelleme

Tüm zamanların en popüler ve en çok satan oyun serisinin son halkası olan GTA 5 çıktığı 2013’ten bu yana popülerliğini koruyor. Hala gerek Türkiye’de gerek dünyada pek çok oyuncu GTA V oyununu oynuyor ve oyunun hileleri, görevleri vb. hakkında arama yapıyor. Sizin için GTA 5 PS4, XBOX ve PC hileleri ile ilgili bilgileri toparladık ve GTA 5 taktiklerini derledik.

GTA 5 hileleri: PS4, PC, XBOX için hileler nelerdir ve nasıl girilir?

Çıkış tarihinin üzerinden yıllar geçmiş olsa da GTA V halen en popüler ve en çok oynanan oyunlar arasında bulunuyor. Gerek konsol gerekse de PC platformlarının en popüler serilerinden biri olan Grand Theft Auto oyunları Türkiye’de de pek çok hayrana sahip. Sadece GTA V değil GTA Vice City, GTA San Andreas gibi serinin eski ama klasik olarak kabul edilen oyunları da oynanmaya devem ediyor. Tabii böyle olunca oyuncuların GTA V hileleri, GTA V göre va açıklamaları gibi konularda da arayışları sürüyor. Yazımızda da GTA müdavimleri PS4, Xbox ve PC hileleri yanı sıra GTA V ve GTAV V Online için çeşitli taktikler, ipuçları listeledik...

GTA 5 hileleri yapabileceğiniz pek çok şey bulunuyor. Ölümsüz olabilir, “wanted” derecesini düşürebilir veya yükseltebilir, tüm silahlardan edinip sonsuz cephaneye sahip olabilir, canınızı ve zırhınızı yükseltebilir, özel yeteneğinizi doldurabilir, oyunu tam bir curcunaya çevirecek pek çok şey yapabilirsiniz. Tabii ki bu hileler GTA V Online için geçerli değil yani başkalarıyla oynarken bu hileleri kullanamıyorsunuz. Yine de oyunun online bölümü için de ipuçları paylaştık.

GTA V HİLELERİ NASIL GİRİLİR?

GTAV V’in PS4 / PS3 ve XBox One yani konsol sürümlerinde hileler kollardaki tuşlara belli bir sıra ile basılması ile yapılmaktadır. PC’de ise hile kodlarını iki türlü girebilirsiniz. Ya oyun içindeki telefonunuza numaralar girerek ya da klavyenizde en solda “tab” üstünde ve 1’in solundaki üzerinde çift tırnak ve aksanlı é işareti olan tuşa basıp açılan kutucuya hile kodunu girerek hile yapabilirsiniz.

GTA 5 PS4 - PS3 - XBOX – PC HİLELERİ

ÖLÜMSÜZLÜK hilesi ile kurşunlar size işlemez ve hiçbir şekilde hasar almazsınız. Ancak bu hile ancak 5 dakika sürmektedir.

  • PS4 / PS3: SAĞ, X, SAĞ, SOL, SAĞ, R1, SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN
  • Xbox One / Xbox 360: SAĞ, A, SAĞ, SOL, SAĞ, RB, SAĞ, SOL, A, Y
  • PC: PAINKILLER
  • Cep Telefonu: 1-999-724-654-5537

MAKSİMUM CAN VE ZIRH hilesi ile canınızı, zırhınızı ve ek olarak cephanenizi fulleyebilirsiniz.

  • PS4 / PS3: DAİRE, L1, ÜÇGEN, R2, X, KARE, DAİRE, SAĞ, KARE, L1, L1, L1
  • Xbox One / Xbox 360: B, LB, Y, RT, A, X, B, SAĞ, X, LB, LB, LB
  • PC: TURTLE
  • Cep Telefonu: 1-999-887-853

TÜM SİLAHLAR hilesi GTA 5’teki en eğlenceli hilelerden biridir. Tabancadan el bombası atara tüm silahlara tam kapasite cephane ile beraber sahip olabilirsiniz.

  • PS4 / PS3: ÜÇGEN, R2, SOL, L1, X, SAĞ, ÜÇGEN, AŞAĞI, KARE, L1, L1, L1
  • Xbox One / Xbox 360: Y, RT, SOL, LB, A, SAĞ, Y, AŞAĞI, X, LB, LB, LB
  • PC: TOOLUP
  • Cep Telefonu: 1-999-8665-87

ŞARJ hilesi ile karakterlerin özel yeteneklerini anında doldurabilirsiniz.

  • PS4 / PS3: X, X, KARE, R1, L1, X, SAĞ, SOL, X
  • Xbox One / Xbox 360: A, A, X, RB, LB, A, SAĞ, SOL, A
  • PC: POWERUP
  • Cep Telefonu: 1-999-769-3787

WANTED derecenizi hile ile artırarak oyunu kendiniz için zorlaştırabilir, oyunun daha zorlu olmasını sağlayabilirsiniz.

  • PS4 / PS3: R1, R1, DAİRE, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ
  • Xbox One / Xbox 360: RB, RB, B, RT, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ
  • PC: FUGITIVE
  • Cep Telefonu: 1-999-3844-8483

PATLAYICI CEPHANE hilesi hangi silahla ateş ederseniz edin kurşunların patlamasını sağlar yani bu hile alt üst edebilirsiniz.

  • PS4 / PS3: SAĞ, KARE, X, SOL, R1, R2, SOL, SAĞ, SAĞ, L1, L1, L1
  • Xbox One / Xbox 360: SAĞ, X, A, SOL, RB, RT, SOL, SAĞ, SAĞ, LB, LB, LB
  • PC: HIGHEX
  • Cep Telefonu: 1-999-444-439

ALEVLİ KURŞUNLAR hilesi kurşunlarınızın dediği her şeyi ateşe vermesini sağlar ki bu hile de GTA V’te ortalığı birbirine katmak için birebirdir.

  • PS4 / PS3: L1, R1, KARE, R1, SOL, R2, R1, SOL, KARE, SAĞ, L1, L1
  • Xbox One / Xbox 360: LB, RB, X, RB, SOL, RT, RB, SOL, X, SAĞ, LB, LB
  • PC: INCENDIARY
  • Cell Phone: 1-999-462-363-4279

PATLAYICI YUMRUK hilesi GTA V’in en ilginç hilelerinden biri. Bu kod ile attığınız yumruklar patlamaya sebep oluyor.

  • PS4 / PS3: SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN, R1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L2
  • Xbox One / Xbox 360: SAĞ, SOL, A, Y, RB, B, B, B, LT
  • PC: HOTHANDS
  • Cep Telefonu: 1-999-4684-2637

NİŞAN YAVAŞLATMA hilesi nişan alma anını yavaşlatarak düşmanlarınızı etkili bir şekilde alaşağı etmenizi sağlıyor.

  • PS4 / PS3: KARE, L2, R1, ÜÇGEN, SOL, KARE, L2, SAĞ, X
  • Xbox One / Xbox 360: X, LT, RB, Y, SOL, X, LT, SAĞ, A
  • PC: DEADEYE
  • Cep Telefonu: 1-999-332-3393

HIZLI KOŞMA hilesi maksimum koşma hızınızı artırıyor ki diğer hileler oyunu sizin için fazla kolaylaştırıyorsa bile bu hile kullanışlılığı ile öne çıkıyor.

  • PS4 / PS3: ÜÇGEN, SOL, SAĞ, SAĞ, L2, L1, KARE
  • Xbox One / Xbox 360: Y, SOL, SAĞ, SAĞ, LT, LB, X
  • PC: CATCHME
  • Cep Telefonu: 1-999-228-8463

HIZLI YÜZME, yine vakitten kazandıran kullanışlı bir hile.

  • PS4 / PS3: SOL, SOL, L1, SAĞ, SAĞ, R2, SOL, L2, SAĞ
  • Xbox One / Xbox 360: SOL, SOL, LB, SAĞ, SAĞ, RT, SOL, LT, SAĞ
  • PC: GOTGILLS
  • Cep Telefonu: 1-999-468-44557

PARAŞÜT, hilesi ile ihtiyacınız olan her anda paraşütünüz elinizin alında. Özellikle bir dağdan hızla inmeniz gerektiğinde çok faydalı oluyor.

  • PS4 / PS3: SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, R2, SOL, SOL, SAĞ, L1
  • Xbox One / Xbox 360: SOL, SAĞ, LB, LT, RB, RT, RT, SOL, SOL, SAĞ, LB
  • PC: SKYDIVE
  • Cep Telefonu: 1-999-759-3483

ZIPLAMA hilesi size insan üstü bir zıplama kabiliyeti veriyor. Zıplama tuşuna uzun basarak zıplama miktarınızı artırabilirsiniz.

  • PS4 / PS3: SOL, SOL, ÜÇGEN, ÜÇGEN, SAĞ, SAĞ, SOL, SOL, KARE, R1, R2
  • Xbox One / Xbox 360: SOL, SOL, Y, Y, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, X, RB, RT
  • PC: HOPTOIT
  • Cell Phone: 1-999-467-86-48

GÖKYÜZÜNDEN DÜŞME hilesi de gene GTA V’in tuhaf hilelerinden biri. Bu hile sizi gökyüzüne ışınlıyor, hem de paraşütsüz. Canlı kalmak mı? İyi şanslar...

  • PS4 / PS3: L1, L2, R1, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ
  • Xbox One / Xbox 360: LB, LT, RB, RT, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, LB, LT, RB, RT, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ
  • PC: SKYFALL
  • Cep Telefonu: 1-999-759-3255

SARHOŞ MODU karakterinizi sarhoş ediyor ve yürüyüşünüzü, sürüşünüzü, nişan almanızı oldukça zorlaştırıyor.

  • PS4 / PS3: ÜÇGEN, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, SOL
  • Xbox One / Xbox 360: Y, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, X, B, SOL
  • PC: LIQUOR
  • Cep Telefonu: 1-999-547-861
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GTA V GTA 5 pc PS4 xbox gta 5 hileleri

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