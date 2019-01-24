GTA 5 hileleri: PS4, PC, XBOX için hileler nelerdir ve nasıl girilir?

Çıkış tarihinin üzerinden yıllar geçmiş olsa da GTA V halen en popüler ve en çok oynanan oyunlar arasında bulunuyor. Gerek konsol gerekse de PC platformlarının en popüler serilerinden biri olan Grand Theft Auto oyunları Türkiye’de de pek çok hayrana sahip. Sadece GTA V değil GTA Vice City, GTA San Andreas gibi serinin eski ama klasik olarak kabul edilen oyunları da oynanmaya devem ediyor. Tabii böyle olunca oyuncuların GTA V hileleri, GTA V göre va açıklamaları gibi konularda da arayışları sürüyor. Yazımızda da GTA müdavimleri PS4, Xbox ve PC hileleri yanı sıra GTA V ve GTAV V Online için çeşitli taktikler, ipuçları listeledik... GTA 5 hileleri yapabileceğiniz pek çok şey bulunuyor. Ölümsüz olabilir, “wanted” derecesini düşürebilir veya yükseltebilir, tüm silahlardan edinip sonsuz cephaneye sahip olabilir, canınızı ve zırhınızı yükseltebilir, özel yeteneğinizi doldurabilir, oyunu tam bir curcunaya çevirecek pek çok şey yapabilirsiniz. Tabii ki bu hileler GTA V Online için geçerli değil yani başkalarıyla oynarken bu hileleri kullanamıyorsunuz. Yine de oyunun online bölümü için de ipuçları paylaştık.

GTA V HİLELERİ NASIL GİRİLİR? GTAV V’in PS4 / PS3 ve XBox One yani konsol sürümlerinde hileler kollardaki tuşlara belli bir sıra ile basılması ile yapılmaktadır. PC’de ise hile kodlarını iki türlü girebilirsiniz. Ya oyun içindeki telefonunuza numaralar girerek ya da klavyenizde en solda “tab” üstünde ve 1’in solundaki üzerinde çift tırnak ve aksanlı é işareti olan tuşa basıp açılan kutucuya hile kodunu girerek hile yapabilirsiniz. GTA 5 PS4 - PS3 - XBOX – PC HİLELERİ ÖLÜMSÜZLÜK hilesi ile kurşunlar size işlemez ve hiçbir şekilde hasar almazsınız. Ancak bu hile ancak 5 dakika sürmektedir. PS4 / PS3: SAĞ, X, SAĞ, SOL, SAĞ, R1, SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN

Xbox One / Xbox 360: SAĞ, A, SAĞ, SOL, SAĞ, RB, SAĞ, SOL, A, Y

PC: PAINKILLER

Cep Telefonu: 1-999-724-654-5537 MAKSİMUM CAN VE ZIRH hilesi ile canınızı, zırhınızı ve ek olarak cephanenizi fulleyebilirsiniz. PS4 / PS3: DAİRE, L1, ÜÇGEN, R2, X, KARE, DAİRE, SAĞ, KARE, L1, L1, L1

Xbox One / Xbox 360: B, LB, Y, RT, A, X, B, SAĞ, X, LB, LB, LB

PC: TURTLE

Cep Telefonu: 1-999-887-853 TÜM SİLAHLAR hilesi GTA 5’teki en eğlenceli hilelerden biridir. Tabancadan el bombası atara tüm silahlara tam kapasite cephane ile beraber sahip olabilirsiniz. PS4 / PS3: ÜÇGEN, R2, SOL, L1, X, SAĞ, ÜÇGEN, AŞAĞI, KARE, L1, L1, L1

Xbox One / Xbox 360: Y, RT, SOL, LB, A, SAĞ, Y, AŞAĞI, X, LB, LB, LB

PC: TOOLUP

Cep Telefonu: 1-999-8665-87 ŞARJ hilesi ile karakterlerin özel yeteneklerini anında doldurabilirsiniz. PS4 / PS3: X, X, KARE, R1, L1, X, SAĞ, SOL, X

Xbox One / Xbox 360: A, A, X, RB, LB, A, SAĞ, SOL, A

PC: POWERUP

Cep Telefonu: 1-999-769-3787 WANTED derecenizi hile ile artırarak oyunu kendiniz için zorlaştırabilir, oyunun daha zorlu olmasını sağlayabilirsiniz.