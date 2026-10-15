GTA 6'dan yeni fragman geldi! İşte merakla beklenen oyundan görüntüler

Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından GTA 6 için heyecan giderek artıyor. Rockstar Games, bugün sürpriz bir şekilde oyunun yeni çıkış fragmanını oyuncularla buluşturdu.

Yaklaşık 90 saniye uzunluğundaki yeni fragman, GTA 6'nın görsel dünyasına yeniden yakından bakma fırsatı sunuyor.

İşte GTA 6'nın yeni fragmanı:

Watch the Grand Theft Auto VI Launch Trailer, featuring the debut of “Flower in a Hurricane" from original score composers Justice feat. Tame Impala, SZA, and King Gizzard & The Lizard Wizard. Grand Theft Auto VI arrives November 19: https://t.co/WC41QIhkKd https://t.co/KpnUHs47JC — Rockstar Games (@RockstarGames) October 15, 2026

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games'in açıklamasına göre GTA 6, 19 Kasım 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için çıkış yapacak.

Oyunun PC sürümü içinse henüz resmi bir çıkış tarihi açıklanmış değil.