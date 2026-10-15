Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

GTA 6'dan yeni fragman geldi! İşte merakla beklenen oyundan görüntüler

Rockstar Games, oyun dünyasının heyecanla beklediği Grand Theft Auto VI (GTA 6) için yeni bir fragman yayınladı.

GTA 6'dan yeni fragman geldi! İşte merakla beklenen oyundan görüntüler
Enes Çırtlık

Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından GTA 6 için heyecan giderek artıyor. Rockstar Games, bugün sürpriz bir şekilde oyunun yeni çıkış fragmanını oyuncularla buluşturdu.

GTA 6 dan yeni fragman geldi! İşte merakla beklenen oyundan görüntüler 1

Yaklaşık 90 saniye uzunluğundaki yeni fragman, GTA 6'nın görsel dünyasına yeniden yakından bakma fırsatı sunuyor.

İşte GTA 6'nın yeni fragmanı:

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games'in açıklamasına göre GTA 6, 19 Kasım 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için çıkış yapacak.

GTA 6 dan yeni fragman geldi! İşte merakla beklenen oyundan görüntüler 2

Oyunun PC sürümü içinse henüz resmi bir çıkış tarihi açıklanmış değil.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 hafta elinde kürekle kendi tek taşını kendi aradı: Su damlası sandığı şey servet çıktı!3 hafta elinde kürekle kendi tek taşını kendi aradı: Su damlası sandığı şey servet çıktı!
ABD'de 8 eyalet birden OpenAI'a ChatGPT davası açtı! Peki neden?ABD'de 8 eyalet birden OpenAI'a ChatGPT davası açtı! Peki neden?

Anahtar Kelimeler:
Grrand Theft Auto (GTA) oyun serisi GTA 6 oyunu Rockstar Games Oyun gta 6
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İstanbul'da geceyi en iyi anlatan kare! Gün ağarınca ortaya çıktı

İstanbul'da geceyi en iyi anlatan kare! Gün ağarınca ortaya çıktı

İstanbul’da 41 yılın yağış rekoru: Metrekareye 242 kilogram düştü

İstanbul’da 41 yılın yağış rekoru: Metrekareye 242 kilogram düştü

Tüm dünya Arda Güler'i konuşuyor! Zlatan Ibrahimovic bile artık dayanamadı

Tüm dünya Arda Güler'i konuşuyor! Zlatan Ibrahimovic bile artık dayanamadı

Elvin Levinler'den trafikte tepki çeken paylaşım! Sildi ama...

Elvin Levinler'den trafikte tepki çeken paylaşım! Sildi ama...

Taksitli alışverişte yeni dönem: Resmi Gazete'de yayımlandı

Taksitli alışverişte yeni dönem: Resmi Gazete'de yayımlandı

İstanbul'da selde aracı hasar gören ne yapacak? Sel hasarında kasko detayı

İstanbul'da selde aracı hasar gören ne yapacak? Sel hasarında kasko detayı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.