GTA 6 ön siparişlerinde dudak uçuklatan rakam: PlayStation açık ara önde!

GTA 6, henüz piyasaya sürülmeden dijital ön sipariş tahminleriyle gündeme geliyor. Sensor Tower'ın satış takip sisteminden elde edilen haftalık tahminlere göre GTA 6, dünya genelinde yaklaşık 6,45 milyon dijital ön siparişe ulaştı. İadeler düşüldüğünde bu siparişlerin toplam değerinin yaklaşık 630 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

GTA 6 ÖN SİPARİŞLERİNDE PLAYSTATION ÜSTÜNLÜĞÜ

Paylaşılan verilere göre GTA 6'nın dijital ön siparişlerinin yüzde 74'ü PlayStation platformundan gerçekleştirildi. Bu oran yaklaşık 4,80 milyon kopyaya ve 468 milyon dolarlık ön sipariş değerine karşılık geliyor.

Xbox tarafında ise yaklaşık 1,66 milyon dijital ön sipariş ve 162 milyon dolarlık ön sipariş değeri hesaplandı.

Sensor Tower'ın 13 Ekim tarihli önceki tahmininde GTA 6'nın dijital ön siparişleri 6,08 milyon, ön siparişlerin toplam değeri ise 594 milyon dolar seviyesindeydi. Son veriler, yaklaşık bir haftada yaklaşık 370 bin yeni dijital ön sipariş alındığını gösteriyor.

GTA 6, ABD'DE MODERN WARFARE 2'NİN ÇOK ÖNÜNDE

GTA 6'nın ABD pazarındaki performansı da dikkat çekiyor. Sensor Tower'a göre oyunun dijital ön siparişleri, çıkışa aynı süre kala yapılan karşılaştırmada Call of Duty: Modern Warfare 2'nin (2022) yüzde 148 üzerinde bulunuyor.

Modern Warfare 2, şirketin son altı yılda takip ettiği büyük oyun çıkışları arasında bu aşamada en iyi performansı gösteren yapımdı.

Öte yandan GTA 6'nın Ultimate Edition sürümüne yönelik ilginin de yüksek olduğu belirtiliyor. Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, ağustos ayında ön siparişlerin 100 dolarlık Ultimate Edition sürümüne yöneldiğini açıklamıştı. Sensor Tower'ın güncel tahminleri de alıcıların büyük çoğunluğunun bu sürümü tercih ettiğine işaret ediyor.

PLAYSTATION HAZİRAN AYINDAN BU YANA ÖNDE

PlayStation, Sensor Tower'ın haziran ayında başlattığı takip sürecinden bu yana ön siparişlerde liderliğini koruyor. Ağustos ayının sonlarında platformun 4,86 milyon ön sipariş içindeki payı yaklaşık yüzde 77 olarak hesaplanmıştı.

Ancak Sensor Tower, 5 Ekim'de tahmin modelinde değişiklik yaptığı için eski veriler güncel rakamlarla birebir karşılaştırılabilir değil.

Xbox'ın daha düşük payında, ABD'deki Xbox konsol satışlarının bu yıl tüm zamanların en düşük seviyesinde olmasının da etkisi olabilir.

GTA 6, 19 Kasım'da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için piyasaya sürülecek. Oyunun çıkışına kadar dijital ön sipariş rakamlarının daha da artması bekleniyor.

Bununla birlikte, paylaşılan rakamların yalnızca dijital kopyaları kapsayan üçüncü taraf tahminleri olduğu unutulmamalı. Take-Two bu rakamların hiçbirini henüz doğrulamadı.

Kaynak: TechPowerUp