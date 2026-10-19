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GTA 6 sonrası için umut veren açıklama: Yeni GTA için 13 yıl beklemeyebiliriz!

GTA 6'nın geliştirme süreci yıllar sürerken, Rockstar Games’ten serinin geleceğine ilişkin dikkat çekici bir açıklama geldi. Şirketin teknik lideri Phil Hooker, GTA 6 için oluşturulan teknolojik altyapı ve ekibin bir sonraki GTA oyunu üzerinde daha hızlı çalışmaya olanak sağlayabileceğini söyledi.

GTA 6 sonrası için umut veren açıklama: Yeni GTA için 13 yıl beklemeyebiliriz!
Enes Çırtlık

Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu GTA 6 için bekleyiş sürerken, Bloomberg’in oyunun geliştirme sürecini ele alan kapsamlı haberinde serinin geleceğine dair dikkat çekici bir açıklama yer aldı.

GTA 6'nın geliştirilmesi sekiz yıl sürdü. GTA 5 ile GTA 6'nın çıkışları arasında 13 yıllık bir ara olacak. Ancak Rockstar’ın bu süreçte oluşturduğu altyapı sayesinde serinin sonraki oyununda benzer bir bekleyiş yaşanmayabilir.

GTA 6 sonrası için umut veren açıklama: Yeni GTA için 13 yıl beklemeyebiliriz! 1

ROCKSTAR GAMES, SONRAKİ GTA OYUNUNU DAHA HIZLI GELİŞTİREBİLİR

Hooker, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, “Bu proje sırasında oluşturduğumuz oyun motoru, araçlar ve ekip, işleri daha hızlı yapmamızı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Bloomberg’in haberinde, Grand Theft Auto III ile Grand Theft Auto: Vice City arasındaki yalnızca bir yıllık süre de hatırlatıldı. Rockstar’ın o dönemde bir sonraki projesi için gerekli altyapıya zaten sahip olması, iki oyun arasındaki bir yıllık arayı mümkün kılmıştı.

Hooker, GTA 6'nın üzerine inşa ederek “yukarı” ilerlemekten çok “yana” ilerleyebileceklerini, yani teknolojiyi baştan yükseltmek yerine mevcut altyapıyı genişleterek daha ilgi çekici içerikler üretebileceklerini düşündüğünü söyledi.

GTA 6 sonrası için umut veren açıklama: Yeni GTA için 13 yıl beklemeyebiliriz! 2

GTA 6'NIN GECİKMESİNDE NPC’LER DE ROL OYNADI

Rockstar Games, oyundaki oyuncu olmayan karakterlerin (NPC) yazılması ve animasyonlarının hazırlanması konusunda yeterli üretim kapasitesine sahip olmadığını fark edince yalnızca bu karakterlere odaklanan özel bir stüdyo kurdu. Bu durum, GTA 6'nın gecikmesine katkıda bulunan etkenlerden biri oldu.

Hooker, gecikme kararını şöyle anlattı: “Bazı alanların yetişmeyeceği ortaya çıktığında tarihi değiştirmeye karar verdik. O takvime yetişebilirdik ama ortaya çıkan, yapmak istediğimiz oyun olmazdı.”

GTA 6 sonrası için umut veren açıklama: Yeni GTA için 13 yıl beklemeyebiliriz! 3

GTA 6'NIN GELİŞTİRME MALİYETİNE İLİŞKİN İDDİAYA YANIT

Rockstar Games’in yayıncılıktan sorumlu yöneticisi Jennifer Kolbe, GTA 6'nın geliştirilmesinin yaklaşık 1,5 milyar dolara mal olan Dubai’deki Burç Halife’nin inşasından daha pahalıya mal olduğu yönündeki iddiaları reddetti. Bu da oyunun geliştirme maliyetinin 1,5 milyar doları aşmadığına işaret ediyor.

Haberde ayrıca Rockstar Games’in geliştirme bölümünün başındaki Aaron Garbut’ın, 2022 yılında yaşanan büyük GTA 6 sızıntısına ilişkin değerlendirmesine yer verildi. Garbut, söz konusu sızıntının kendisinde yarattığı hissi, "Birinin kirli çamaşırlarınızın arasında dolaşması gibi hissettiriyor" sözleriyle anlattı.

Kaynak: The Verge

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