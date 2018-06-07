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Guanghzhou Evergrande Bafetimbi Gomis'i istiyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.06.2018 08:45 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis'i transfer edebilmek için bir Çin kulübünün devreye girdiği iddia edildi. Fransız yıldızı Guanghzhou Evergrande'nin istediği öğrenildi.

Guanghzhou Evergrande Bafetimbi Gomis'i istiyor

29 golle Süper Lig’in kralı olan Bafetimbi Gomis, Çinliler’in iştahını kabartıyor. Devre arasında 7 milyon Euro değerinde teklif alan Fransız santforu, bu kez Guanghzhou Evergrande kulübünün istediği öne sürüldü.

Tecrübeli futbolcuya astronomik bir teklif yapmaya hazırlanan Guanghzhou’nun Galatasaray’a önereceği rakam ise henüz belli değil. Öte yandan Marsilya’nın da eski oyuncusu olan Gomis’i 1 sezon aradan sonra yeniden takıma kazandırmak istediği iddia edildi.

(FANATİK)

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Spor Toto Süper Lig Galatasaray Guanghzhou Evergrande

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