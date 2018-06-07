Guanghzhou Evergrande Bafetimbi Gomis'i istiyor

29 golle Süper Lig’in kralı olan Bafetimbi Gomis, Çinliler’in iştahını kabartıyor. Devre arasında 7 milyon Euro değerinde teklif alan Fransız santforu, bu kez Guanghzhou Evergrande kulübünün istediği öne sürüldü.
Tecrübeli futbolcuya astronomik bir teklif yapmaya hazırlanan Guanghzhou’nun Galatasaray’a önereceği rakam ise henüz belli değil. Öte yandan Marsilya’nın da eski oyuncusu olan Gomis’i 1 sezon aradan sonra yeniden takıma kazandırmak istediği iddia edildi.
(FANATİK)
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