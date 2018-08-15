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Guangzhou Evergrande forması giyen Anderson Talisca Henan Jianye'ye karşı bir gol kaydetti!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 15.08.2018 17:10 | Son Güncelleme

Çin Ligi'nde 18. hafta mücadelesinde Henan Jianye ile Anderson Talisca'nın formasını giydiği Guangzhou Evergrande kozlarını paylaştı. Konuk takım Guangzhou Evergrande, 5-0 kazandı. Anderson Talisca'nın etkili performansı bu hafta da devam etti. Beşiktaş'ta kiralık sözleşmesi bittikten sonra Çin'e giden Brezilyalı oyuncu fileleri yine sarstı.

Guangzhou Evergrande forması giyen Anderson Talisca Henan Jianye'ye karşı bir gol kaydetti!

Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca gollerine devam ediyor.

Çin Süper Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde Guangzhou Evergrande deplasmanda Henan Jianye ile karşılaştı.

Talisca 29. dakikada skoru 1-0 yapan golü kaydederken Ricardo Goulart ve Lin Gao attıkları ikişer golle skoru 5-0'a taşıdı.

Bir maçı eksik Guangzhou Evergrande puanını 33 yaparak 4. sıradaki yerini korudu.

Talisca ise 6. maçında 7. golünü kaydetti. Yıldız ismin bir de asisti bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Guangzhou Evergrande anderson talisca

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Trişka akıyor zeytin yağı gibi, adam olsaydınız da verseydiniz 20M €.
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