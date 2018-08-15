Guangzhou Evergrande forması giyen Anderson Talisca Henan Jianye'ye karşı bir gol kaydetti!

Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca gollerine devam ediyor.
Çin Süper Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde Guangzhou Evergrande deplasmanda Henan Jianye ile karşılaştı.
Talisca 29. dakikada skoru 1-0 yapan golü kaydederken Ricardo Goulart ve Lin Gao attıkları ikişer golle skoru 5-0'a taşıdı.
Bir maçı eksik Guangzhou Evergrande puanını 33 yaparak 4. sıradaki yerini korudu.
Talisca ise 6. maçında 7. golünü kaydetti. Yıldız ismin bir de asisti bulunuyor.
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