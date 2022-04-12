Guardiola, canlı yayında aldığı haberle yıkıldı

Şampiyonlar Ligi dev bir maça sahne oluyor. Manchester City final yolunda Atletico Madrid deplasmanına çıkıyor. Büyük maç öncesi röportaj yapan Guiardiola ilginç bir olayla karşı karşıya geldi.

"AİLEMLE BİRLİKTE KARAR VERDİM..."

Manchester City'nin deneyimli oyuncusu Fernandinho, dev maçtan hemen önce ayrılık haberini duyurdu. Fernandinho, "Evet, daha fazla oynamak, düzenli forma giymek istiyorum. Brezilya'ya döneceğim. Ailemle birlikte karar verdim. Benim için en önemli olan şey bu" dedi.

GUARDIOLA ÖĞRENİNCE ŞOKE OLDU

Fernandinho'nun ayrılık haberini canlı yayında öğrenen Guardiola büyük bir şok yaşadı. Deneyimli çalıştırıcı, "Bunu bilmiyordum, duymamıştım. Haberi siz bana siz söylüyorsunuz. Neler olacağını bilmiyorum ve göreceğiz. Fernandinho, çok önemli, ona bu konuyu soracağım. Sezon sonunda konuşuruz. Belki ailesi yüzündendir, böyleyse çok sevinirim. Konuşacağız" ifadelerini kullandı.

