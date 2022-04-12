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Guardiola, canlı yayında aldığı haberle yıkıldı

12.04.2022 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester City'nin başarılı çalıştırıcısı Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Atletico Madrid maçı öncesi büyük bir şok yaşadı. Kendisinden az önce konuşan Fernandinho'nun takımdan ayrılacağı açıklamasını duymayan Guardiola bu olayı gazetecilerden öğrendi. Büyük şaşkınlık yaşayan Guardiola'nın mutsuzluğu kameralara yansıdı.

Guardiola, canlı yayında aldığı haberle yıkıldı
Fernandinho

Fernandinho

BRE Brezilya
Yaş: 37 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
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Şampiyonlar Ligi dev bir maça sahne oluyor. Manchester City final yolunda Atletico Madrid deplasmanına çıkıyor. Büyük maç öncesi röportaj yapan Guiardiola ilginç bir olayla karşı karşıya geldi.

"AİLEMLE BİRLİKTE KARAR VERDİM..."

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Manchester City'nin deneyimli oyuncusu Fernandinho, dev maçtan hemen önce ayrılık haberini duyurdu. Fernandinho, "Evet, daha fazla oynamak, düzenli forma giymek istiyorum. Brezilya'ya döneceğim. Ailemle birlikte karar verdim. Benim için en önemli olan şey bu" dedi.

GUARDIOLA ÖĞRENİNCE ŞOKE OLDU

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Fernandinho'nun ayrılık haberini canlı yayında öğrenen Guardiola büyük bir şok yaşadı. Deneyimli çalıştırıcı, "Bunu bilmiyordum, duymamıştım. Haberi siz bana siz söylüyorsunuz. Neler olacağını bilmiyorum ve göreceğiz. Fernandinho, çok önemli, ona bu konuyu soracağım. Sezon sonunda konuşuruz. Belki ailesi yüzündendir, böyleyse çok sevinirim. Konuşacağız" ifadelerini kullandı.

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