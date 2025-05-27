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Guardiola'dan Fenerbahçelileri sevindirecek haber!

Süper Lig şampiyonluğunu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro planlaması için harekete geçti. Fenerbahçe, Manchester City’nin yıldız oyuncusu Jack Grealish ile ilgileniyor. Sarı lacivertlilerin transfer etmek istediği İngiliz star için Guardiola, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Fenerbahçelileri sevindirecek o sözler…

Guardiola'dan Fenerbahçelileri sevindirecek haber!
Cansu Akalp

Bu sezon şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına başladı. Sarı lacivert mutlak şampiyon olacak bir kadro kurma arayışındayken, gündeme Manchester City’nin yıldız oyuncusu Jack Grealish gelmişti.

Kısa süre önce sarı lacivertlerin Jack Grealish transferi için devrede olduğu ifade edilmişti.

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GUARDIOLA’DAN MÜJDE GİBİ AÇIKLAMA

Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, Yıldız oyuncu hakkında açıklamalarda bulundu. Guardiola konuşmasında, Grealish için ayrılık sinyalini verdi.

İspanyol teknik adamın konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“O, inanılmaz bir oyuncu. Her 3 günde bir maç oynaması gereken bir futbolcu. Ancak bu sezon ve geçen sezon bu gerçekleşmedi. Oynamaya ihtiyacı var. Bizde mi kalacak yoksa ayrılarak başka bir yerde bunu gerçekleştirecek mi? Bunun cevabını Jack ve menajeri verecek. Onu isteyen ve onun için savaşan bendim. Ancak geleceği konusunda iş Begiristain (Futbol direktörü), Viana (Sportif direktör) ve oyuncunun menajerine düşüyor”

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe guardiola
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