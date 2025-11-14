SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol

Guardiola'dan Gazze'de öldürülen 400'den fazla Filistinli sporcuya saygı için dayanışma çağrısı!

İngiliz ekibi Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola, salı günü Katalonya ile Filistin milli takımları arasında oynanacak maçta öldürülen Filistinli sporcular için dayanışma çağrısında bulundu.

Guardiola'dan Gazze'de öldürülen 400'den fazla Filistinli sporcuya saygı için dayanışma çağrısı!
Emre Şen

54 yaşındaki Katalan teknik adam mesajında, "Barış şehri Barselona, salı günü Olimpiyat Stadı'nda Katalan Milli Takımı ile Filistin Milli Takımı arasındaki maça ev sahipliği yapıyor. Bu maç, bir spor karşılaşmasından çok daha fazlası; Gazze'de öldürülen 400'den fazla Filistinli sporcuya saygı için dayanışma çağrısı. Stadı dolduralım." ifadelerini kullandı.

Filistin Milli Takımı, yarın Bask Milli Takımı ile San Mames Stadı'nda, 18 Kasım Salı günü ise Katalonya Milli Takımı ile Barselona'daki Olimpiyat Stadı'nda dayanışma maçlarına çıkacak.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'da ilk ayrılık kapıda! Okan Buruk yıldız oyuncunun biletini kestiGalatasaray'da ilk ayrılık kapıda! Okan Buruk yıldız oyuncunun biletini kesti
Milli maç öncesi sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldıMilli maç öncesi sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı
Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze guardiola
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.