Guardiola'dan Jose Mourinho açıklaması! "Birbirimize benziyoruz"

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Jose Mourinho hakkındaki bir soruya yanıt verdi.

"JOSE İLE BİRBİRİMİZE BENZİYORUZ"

"Benim durumum aynı olmaz umarım. Jose ile birbirimize benziyoruz. Ama o 3 kez kazandı, ben 6 kez kazandım. Yine de aynı şey. Onunla aynı fikirdeyiz bu konuda. Sadece insanların düşündüğünden çok çok daha iyi olduğumuzu gösterdik, ikimiz de."

NE OLMUŞTU?

Guardiola, Manchester City'nin 2-0 yenildiği maçta Liverpool taraftarlarına dönüp eliyle '6' işareti yaparak 6 Premier Lig kazandığına dikkat çekmişti.