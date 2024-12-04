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Guardiola'dan Jose Mourinho açıklaması! "Birbirimize benziyoruz"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.12.2024 08:32
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Manchester City'de kabus gibi bir sezon geçiren Guardiola, kendisine sorulan Jose Mourinho sorusuna yanıt verdi. Liverpool maçında tribünlere dönerek kazandığı kupa sayısını gösteren Guardiola, bu hareketi sonrası Mourinho'ye benzetilmişti.

Guardiola'dan Jose Mourinho açıklaması! "Birbirimize benziyoruz"

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Jose Mourinho hakkındaki bir soruya yanıt verdi.

"JOSE İLE BİRBİRİMİZE BENZİYORUZ"

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"Benim durumum aynı olmaz umarım. Jose ile birbirimize benziyoruz. Ama o 3 kez kazandı, ben 6 kez kazandım. Yine de aynı şey. Onunla aynı fikirdeyiz bu konuda. Sadece insanların düşündüğünden çok çok daha iyi olduğumuzu gösterdik, ikimiz de."

NE OLMUŞTU?

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Guardiola, Manchester City'nin 2-0 yenildiği maçta Liverpool taraftarlarına dönüp eliyle '6' işareti yaparak 6 Premier Lig kazandığına dikkat çekmişti.

Anahtar Kelimeler:
José Mourinho fenerbahçe guardiola
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