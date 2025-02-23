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Guardiola Galatasaray'ın transfer listesindeki De Bruyne hakkında konuştu! Galatasaray'a transfer olacak mı? "Benim kararım"

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
23.02.2025 08:16
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Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Kevin De Bruyne hakkında konuştu. Katalan teknik adam, De Bruyne için "Hala önemli maçlarda oynayabilir" dedi.

Guardiola Galatasaray'ın transfer listesindeki De Bruyne hakkında konuştu! Galatasaray'a transfer olacak mı? "Benim kararım"
Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne

BEL Belçika
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
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Pep Guardiola, Manchester City’nin Şampiyonlar Ligi Play off turunda Real Madrid’e elenmesinin ardından İngiltere basınına açıklamalarda bulundu. Kendi takımını ve De Bruyne'yi değerlendirdi.

"ONA MİNETTAR OLMAM"

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Pep Guardiola, "Kararlar benim kararım. Evet, tabii ki hala önemli maçlarda oynayabilir, Madrid’e karşı evde oynadı, elbette oynayabilir. Aramızdaki ilişki mükemmel. Ona, takıma ve herkese yaptığı katkılardan dolayı minnettar olamam. Bu sadece bir karar. Genelde oyuncularla, sadece Kevin ile değil, neden oynamadıkları hakkında konuşmam. Onlar da bana neden oynadıkları hakkında soru sormazlar. Bu tamamen gördüğüm şeylere dayalı bir karar. Asla kişisel değil, hiç sinirlenmem" ifadelerinde bulundu.

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transfer Kevin De Bruyne galatasaray guardiola
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