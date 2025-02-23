Guardiola Galatasaray'ın transfer listesindeki De Bruyne hakkında konuştu! Galatasaray'a transfer olacak mı? "Benim kararım"

Pep Guardiola, Manchester City’nin Şampiyonlar Ligi Play off turunda Real Madrid’e elenmesinin ardından İngiltere basınına açıklamalarda bulundu. Kendi takımını ve De Bruyne'yi değerlendirdi.

"ONA MİNETTAR OLMAM"

Pep Guardiola, "Kararlar benim kararım. Evet, tabii ki hala önemli maçlarda oynayabilir, Madrid’e karşı evde oynadı, elbette oynayabilir. Aramızdaki ilişki mükemmel. Ona, takıma ve herkese yaptığı katkılardan dolayı minnettar olamam. Bu sadece bir karar. Genelde oyuncularla, sadece Kevin ile değil, neden oynamadıkları hakkında konuşmam. Onlar da bana neden oynadıkları hakkında soru sormazlar. Bu tamamen gördüğüm şeylere dayalı bir karar. Asla kişisel değil, hiç sinirlenmem" ifadelerinde bulundu.