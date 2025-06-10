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Guardiola Gazze'deki insanlık dramına sessiz kalmadı! İsrail'e bu sözlerle tepki gösterdi: "Sıradaki 4-5 yaşındaki çocuklar, bizim çocuklarımız olacak"

İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıları devam ediyor. İsrail'in saldırılarına dünyanın birçok ülkesi tepki gösterirken, futbol kamuoyunun önemli figürlerinden olan Pep Guardiola da Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmadı. Guardiola, "Gazze'de yaşananları görmek bana acı veriyor. 4-5 yaşındaki çocukların bombardımanlarda ya da artık hastaneye benzemeyen yerlerde öldüğünü görüyoruz. Sıradaki biziz, sıradaki 4-5 yaşındaki çocuklar bizim çocuklarımız olacak" dedi.

Guardiola Gazze'deki insanlık dramına sessiz kalmadı! İsrail'e bu sözlerle tepki gösterdi: "Sıradaki 4-5 yaşındaki çocuklar, bizim çocuklarımız olacak"
Melih Kadir Yılmaz

İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı saldırılar, çocuk kadın ayırmaksızın devam ediyor. Bugüne kadar birçok okul ve hastaneyi bombalayan İsrail, Gazze'de birçok çocuğun ölümüne neden oldu.

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İSRAİL, GAZZE'YE YARDIM GÖTÜREN GEMİYE MÜDAHALE ETTİ

İsrail, insanlık dışı saldırılarına her geçen gün dozunu artırarak devam ederken, son olarak Gazze'ye yardım götüren Madleen gemisine de müdahale etti. Gemiye çıkan İsrail ordusu, Gazze'ye insani yardım taşıyan aktivistleri alıkoydu. İsrail, Gazze kıyılarının deniz trafiğine kapalı olduğunu öne sürerek müdahaleyi meşrulaştırmaya çalıştı. Aktivistlerin rotayı değiştirme çağrısını reddetmeleri üzerine saldırı gerçekleşti.

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PEP GUARDİOLA'DAN İSRAİL'İN İNSANLIK DIŞI SALDIRILARINA TEPKİ

Bazı ülkeler İsrail'in bu saldırılarına sessiz kalırken, Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeden İsrail'e tepki yağıyor. Son olarak futbol kamuoyunun önemli figürlerinden olan Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola da İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

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"GAZZE'DE YAŞANANLARI GÖRMEK BANA ACI VERİYOR"

İsrail'in insanlık dışı saldırılarına çarpıcı bir tepki gösteren Guardiola, "Gazze'de yaşananları görmek bana acı veriyor. Bu ideolojik bir mesele değil. Bu, sizin haklı, benim haksız olduğum bir konu değil" dedi.

"SIRADAKİ 4-5 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR BİZİM ÇOCUKLARIMIZ OLACAK"

Guardiola açıklamalarının devamında ise, "4-5 yaşındaki çocukların bombardımanlarda ya da artık hastaneye benzemeyen yerlerde öldüğünü görüyoruz. Bu konuyu konuşmak bizim işimiz değil ama sıradaki biziz, sıradaki 4-5 yaşındaki çocuklar bizim çocuklarımız olacak" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Pep Guardiola Gazze
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