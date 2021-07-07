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Guardiola: Harry Kane için teklif yaptık ama imkansız

07.07.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Harry Kane için Tottenham'a teklif yaptıklarını ancak istenen 115 milyon Euro'yu ödeyemeyeceklerini söyledi.

Guardiola: Harry Kane için teklif yaptık ama imkansız

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Harry Kane ile ilgilendiklerini ancak Tottenham'ın istediği yüksek ücret nedeniyle bu transferin imkansız olduğunu açıkladı.

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Katalan TV3'e konuşan Pep Guardiola, "Geçen ay bir teklif yaptık. Ancak Harry Kane için istedikleri fiyatı ödememiz imkansız. Tüm kulüpler pandemi nedeniyle ekonomik açıdan zor durumda ve biz de istisna değiliz" ifadelerini kullandı.

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Pep Guardiola, "Harry Kane için 115 milyon Euro istiyorlar ve transferin önündeki en büyük engel istedikleri ücretten aşağıya inmemeleri" dedi.

İspanyol teknik adam, "Elimizde forvet oynayabilecek Gabriel Jesus ve Ferran Torres var. İkisi de bu pozisyonda harika iş çıkarıyorlar. Ayrıca akademiden genç oyuncularımız var. Bu sezon birçok kez sahte dokuzla oynadık ve bu formasyonda da iyi iş çıkardık. Bu yaz forvete transfer yapmamama ihtimalimiz, yapma ihtimalizden daha fazla" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

(SPORX)


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