Guardiola sorulan soruya sinirlendi: 18-0 yeneceğiz

Manchester City, Premier Lig'de 29. hafta açılış maçında Southampton'ı konuk edecek. Maç öncesinde City Menajeri Pep Guardiola basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İspanyol çalıştırıcıya, rakipleri Leicester City ve Manchester United'ın Southampton'ı 9-0 yendiği maçlar hatırlatıldı ve "Sizde 9 gol atacak mısınız?" sorusu soruldu. Bu soru üzerine sinirlenen Guardiola, "Yok, 18 gol atacağız. 18-0 bitecek maç. Nasıl soru bu? Ciddi olun. Maçı kazanmaya çalışacağız" diyerek yanıtladı.

SERİ SONA ERDİ

İngiltere Premier Ligi'nde lider konumda bulunanan ve adım adım şampiyonluğa giden Manchester City, geçtiğimiz haftasonu ligde oynadığı Manchester derbisinde Manchester United'a 2-0 yenilmişti. Bu sonuçla mavi beyazlıların 21 maçlık galibiyet serisi son ermişti.

