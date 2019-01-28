Güç/hacim oranı en yüksek 11 dizel motor

Bu konuda üreticiler dizel motorlardan şimdilik hiç de vazgeçecek gibi görünmüyorlar. Birkaç yıldır dizel motorlarda da artık 2 veya daha fazla turbo kullanılıyor ve bu sayede hem güç hem de tork değerlerinde ciddi artışlar gerçekleşti. Biz de bu doğrultuda güç/hacim ve tork/hacim oranı en yüksek dizel motorları belirleyerek bir liste yapacağız. Bu listede kriterimiz 100ps/lt ve üstü değerler. Ayrıca elde edilen güç ve torkun hangi devirlerde elde edildiği ve performansa etkilerini de bu listemizde belirteceğiz. Bu arada en yüksek güç/hacim oranına sahip motora sahip aracın 190.5ps/lt oranıyla Mercedes AMG A45 olduğunu da belirtelim. 100 ps/lt (1.6lt 160ps) Dizel motorlara 2015 yılına kadar oldukça soğuk olan Honda’nın ürettiği 1.6lt 160ps motor markanın SUV modeli CR-V’de 9 ileri otomatik şanzıman ile kullanıldı ve halen de kullanılmaya devam ediliyor. Daha sonra ise Renault tarafından da tasarlanan aynı güç/hacim oranına sahip motor Renault Espace, Talisman ve Megane modellerinde halen kullanılıyor. En son olarak ise Opel, Astra modelinde kullandığı motorda bu güçhacim oranını yakaladı ve 1.6lt 160ps gücünde dizel motor kullanan 3. marka oldu. Aynı güç/hacim oranına sahip olan bu 3 motorun teknik verileri birbirlerine oldukça yakın olsa da Opel’in dizeli maksimum torkunu 1500devir/dakikadan itibaren vermesiyle, Renault ise en yüksek torka sahip olmasıyla öne çıkıyor. Üstelik maksimum torkunu Honda’dan daha alt devirlerde verebiliyor.



Honda, Opel ve Renault 1.6lt 160ps dizel motor verileri 102 ps/lt (2.0lt 204ps)

VW’in ürettiği bu motor 2016 yılında itibaren VW Caravelle modelinde kullanılmaya başlandı ve 102ps/lt oranıyla oldukça dikkat çekici. Ayrıca 450nm olan torkunu da bi-turbo besleme sayesinde 1400 devir/dakika gibi düşük bir devirde vermesi turbo boşluğunun oldukça az miktarda gerçekleşmesini sağlıyor. 1935kg ağırlığa sahip olan model 0-100km hızlanmasını 9.1 saniyede tamamlarken maksimum 203km/saat hıza çıkabiliyor ve ortalama yakıt tüketimi de 6.2lt/100km olarak açıklanıyor. Bu motorun yeni makyajlanan VW Amarok modelinde de kullanılmasını bekliyorduk ancak sürpriz bir şekilde Audi Q7, Porsche Cayenne ve VW Touareg modellerinde de kullanılan 3.0lt V6 motor tercih edildi.

VW 2.0lt 204ps dizel motor verileri 105.5 ps/lt (4.0lt 422ps)

422ps gücü ile bir Porsche’de kullanılan en güçlü dizel olan 4.0lt V8 motor sahip olduğu 2 adet VGT yani değişken geometrili turbo sayesinde maksimum gücünü ve torkunu listemizdeki tüm motorlar arasında en düşük devirlerde vermesiyle öne çıkıyor. 850nm gibi aşırı bir torkun 1000 devir/dakikada elde edilmesi ise gerçekten de tüketim ve performans açısında çok önemli. 2050 kg ağırlığa rağmen 0-100km hızlanmasını 4.5 saniyede gerçekleştiren model 285km/saat maksimum hıza çıkarak en hızlı dizel motorlu otomobil unvanına da sahip oluyor. Ayrıca ortalama olarak 6.8lt/100km yakıt tüketimine sahip olmasıyla da ne kadar tutumlu bir model olduğunu ortaya koyuyor.



Porsche 4.0lt 422ps dizel motor verileri 108.8 ps/lt (4.0lt 435ps) Audi’nin bu yıl tanıttığı, 2 adet normal turbonun yanında 1 adet de elektrikli turbo barındıran bu motor Porsche’nin 2 adet VGT turbosuna sahip motoru ile aynı 4.0lt V8 motor bloğuna sahip. Yani aynı motorun daha farklı turbo sistemine sahip bir versiyonu ile karşı karşıyayız. Zaten dikkat edilirse her iki modelin teknik verileri de birbirlerine oldukça yakın. Porsche motorundaki çift VGT turbonun sağladığı düşük devirde tork elde etmeyi Audi’de elektrikli turbo gerçekleştiriyor diyebiliriz. Bu sayede her iki modelde de turbo boşluğu en az şekilde gerçekleşiyor. Audi SQ7 2345kg ağırlığına rağmen 0-100km hızlanmasını 4.8 saniyede gerçekleştirirken 270km/saat maksimum hıza çıkabiliyor. Ortalama tüketim değeri ise 7.2lt/100km olarak açıklanıyor. Bu arada aynı motor Bentley Bentayga Diesel modelinde de kullanılmaya başlandı ve bu sayede iki model de dizel motora sahip en hızlı SUV/Crossover modeli unvanına sahip.

Audi 4.0lt 435ps dizel motor

109 ps/lt (2.0lt 218ps) BMW’nin X5 ve 5 Serisi modellerinde kullandığı 2.0lt 218ps gücündeki dizel motor listenin en yaşlısı ancak orta sıralarda kalmayı da hala başarabilen bir motor. Adı twin-scroll olsa da tek bir turbo salyangozu barındırmasıyla da listenin tek turboya sahip motoru. Ancak buna rağmen iyi bir güç/hacim oranına sahip olmasıyla da övgüyü hak ediyor diyebiliriz. Uzun zamandır kullanılıyor olması da zaten başarısını kanıtlar nitelikte. Ayrıca çift turbo beslemeye sahip olmamasına rağmen rakiplerinden geri kalmayan güç/hacim ve tork/hacim değerleri ile tork ve güç değerlerini düşük devirlerde verebiliyor olması gerçekten de önemli ve bu da twin-scroll turbo sisteminin başarısını gösteriyor. Bu motora sahip 1840kg ağırlığındaki BMW 5.25d Xdrive modeli 0-100km hızlanmasını 7 saniyede tamamlarken 240km/saat maksimum hıza çıkabiliyor. Sunduğu yüksek performansa rağmen 5.1lt/100km ortalama tüketimi ile de göz dolduruyor.

BMW 2.0lt 218ps dizel motor 117.4 ps/lt (2.0lt 235ps) Volvo’nun son zamanlarda yaptığı atakların bir ürünü olan bu motor S90 modelinde kullanılıyor ve çift turbo besleme sistemine sahip. 1892kg ağırlığındaki aracı 7 saniyede 100km/saat hıza çıkarabilen ve maksimum 240km/saat hıza sahip olmasını sağlayan bu motoru listemizdeki kendinden daha düşük güç/hacim ve tork/hacim değerlerine sahip BMW 2.0lt motoru ile karşılaştırdığımız zaman daha iyi değerlere sahip olduğu görünüyor ancak torkun elde edildiği devir biraz daha yüksek. Bu da kalkışlarda bir miktar turbo boşluğu hissedilmesine neden olabilir. Ancak BMW 525d’den daha ağır ve daha güçlü olmasına rağmen elde edilen 4.8lt/100km ortalama tüketim gerçekten de çok başarılı.