Mynet Trend

Gucci 'kirli ayakkabıları' 4600 TL'ye satışa çıkardı

BBC BBC
14.02.2019 13:41 | Son Güncelleme

Geçen hafta ırkçı eleştirilere hedef olan bir kazak modelini özür dileyerek piyasadan çekmek zorunda kalan İtalyan-Fransız moda devi Gucci, şimdi de 870 dolardan (yaklaşık 4600 TL) satışa çıkardığı "kirli spor ayakkabılarla" gündemde.

Gucci 'kirli ayakkabıları' 4600 TL'ye satışa çıkardı

Sosyal medyada farklı yorumlarla karşılanan ancak daha çok "absürt" ve "çılgınca" diye nitelenen eskitilmiş görünümlü ayakkabıların iki modeli var. Rhyton Lips adlı modelin üzerinde dev bir dudak deseni bulunuyor.

Twitter'da bir kullanıcı "Herhangi birisinin kirli görünümlü ayakkabılara 615 sterlin ödemesini beklemek tam anlamıyla bir rezalet. Gucci'den ziyade kerizlik" yorumunu yapıyor.

Bir başka kullanıcı ise "20 sterlinlik spor ayakkabı görünümlü ayakkabıya Gucci için yüzlerce sterlin ödemek" dedi.

'KİRLİ ÇORAPLARLA GİYİN'

Gucci'nin siyahları aşağılamak için kullanılan "kara surat" maskesini çağrıştıran kazağının odak noktası da dudaklardı.

İngiliz Guardian gazetesi, yeni ayakkabı modelleriyle ilgili yorumunda "Neyse ki bu sefer kimseye hakaret edilmiyor" dedi.

Gazete, pahalı olmalarına açıklama getirmeye çalıştığı ayakkabıların "beyaz beyaz parlayıp dikkati dağıtmadığı" yorumunu yaptı ve bunların kirli çoraplarla giyilmesini tavsiye etti.

Gazeteye göre ayakkabıların en kötü yanı yağmurda "temizlenmesi" riski.

Sevgililer Günü hediyesi arayanlara...


PARTNERÇıkan cevabı görünce şaşıp kaldı!Çıkan cevabı görünce şaşıp kaldı!
Gözü bağlı baltalı adamın şovu nefes kesti!Gözü bağlı baltalı adamın şovu nefes kesti!
Kayıp Malezya uçağının ardındaki sır!Kayıp Malezya uçağının ardındaki sır!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kirli ayakkabı gucci

En Çok Okunan Trend Haberler

Merakla bekleniyordu! Türkiye fiyatı açıklandı

Merakla bekleniyordu! Türkiye fiyatı açıklandı

Anonslar yapılıyor cuma hutbesinde anlatıldı! Her yerde aranıyor

Anonslar yapılıyor cuma hutbesinde anlatıldı! Her yerde aranıyor

Loto milyoneri ikramiyesini böyle aldı!

Loto milyoneri ikramiyesini böyle aldı!

En büyük kabusu şansı oldu! Şimdi hepsi peşinden koşuyor

En büyük kabusu şansı oldu! Şimdi hepsi peşinden koşuyor

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Otoyolda akılalmaz görüntü! Trafikte öyle bir şey yaptı ki…

Otoyolda akılalmaz görüntü! Trafikte öyle bir şey yaptı ki…

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Kadın polislerin seksi videosu ülkeyi karıştırdı

Kadın polislerin seksi videosu ülkeyi karıştırdı

Program sunucusunu zorla öpen vekil istifa etti!

Program sunucusunu zorla öpen vekil istifa etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni sosyal medya akımı: Sahte uçak yolculuğu

Yeni sosyal medya akımı: Sahte uçak yolculuğu

Venezüella: ABD yardım adı altında bizi zehirleyecek

Venezüella: ABD yardım adı altında bizi zehirleyecek

Fareden akıl dolu kaçış

Fareden akıl dolu kaçış!

300'e yakın çocuğa cinsel istismarda bulundu!

300'e yakın çocuğa cinsel istismarda bulundu!

Mars’a gidiş-dönüş biletinin fiyatı belli oldu!

Mars’a gidiş-dönüş biletinin fiyatı belli oldu!

Mardin’de bir kişi eşeğe yüzlerce kilo ağırlığında ev eşyaları taşıttılar! İşte tepki çeken o görüntüler

Tepki çeken görüntü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.