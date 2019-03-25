Güçlü, iddialı, şık; Huawei Enjoy 9S

Akıllı telefon pazarında zirveyi hedefleyen Huawei, bu bağlamda model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bilindiği üzere Çinli üretici Mart ayının son haftasında Paris’te özel bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlikte P serisinin yeni modelleri tanıtılacak. Fakat Huawei’nin Mart ayının son haftasında düzenleyeceği tek etkinlik bu değil. Son sızdırılan bilgilere göre Çinli üretici 25 Mart’ta kendi ülkesinde de ufak bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlikte ise orta segmente hitap eden Huawei Enjoy 9S modelinin tanıtılması bekleniyor.

Huawei Enjoy 9S hakkındaki ilk söylentiler yaklaşık olarak 2 hafta önce ortaya atılmıştı. Geçtiğimiz gün telefonun özellikleri ve tasarımı da tamamen netleşti.

Huawei’nin orta segmentteki iddialı modeli gücünü Kirin 710 yonga setinden alacak. Sistemini 4GB RAM ile destekleyecek olan model, max. 128GB dahili depolama alanına sahip olacak.

2340 x 1080 px çözünürlükte 6.21 inçlik çentikli bir ekranla gelecek olan Huawei Enjoy 9S, 3400 mAh’lık bataryadan beslenecek.

Telefonun arka tarafında bulunan 24MP + 16MP + 2MP’lik üçlü kamera modülüne, 8MP’lik ön kamera eşlik edecek.

Kutudan ilk çıktığında EMUI 9.0 destekli Android Pie ile çalışacak olan telefonun, hangi pazarlarda satışa sunulacağı ise henüz netleşmiş değil.

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